Гомельчанин уговаривал девушек оформлять кредиты, чтобы помочь ему с бизнес-идеями 

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Гомеля, который решал финансовые проблемы за счет доверия незамужних девушек. Подробности сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.



Фигурантом по делу проходит молодой человек из Гомеля. В 2024 году 25-летний парень являлся учредителем таксопарка, в котором работал таксистом. Коммуникабельный горожанин общался со многими девушками, которым в красках рассказывал о планах по развитию бизнеса, связанного с торговлей автомобилями, детейлингом, открытием пивного бара и др. "Войдя в доверие, сокрушался о недостающей сумме для стартапа и просил их оформить на себя кредиты. Парень заверял в прибыльности проектов и обещал досрочное погашение. При этом скрывал, что находился под следствием и имел значительные долговые обязательства", - рассказали в УСК.



Установлено, что на крючок попались четыре жительницы Гомеля 1998-2004 годов рождения. В ход шли уговоры, просьбы и манипуляции, после которых девушки в течение суток подавали по несколько заявок в различные банки. Несмотря на небольшой доход, они получили значительные суммы кредитных денег. "Затем под расписку или честное слово девушки передавали парню оговоренные суммы и банковские карты с пин-кодом. В итоге гомельчанин на свое усмотрение частично осуществил платежи по некоторым кредитам. В ноябре он был лишен свободы по приговору суда по аналогичным фактам о мошенничестве", - уточнили в УСК.



По данным следствия, в результате противоправных действий фигурант завладел денежными средствами четырех потерпевших на общую сумму свыше 170 тыс. рублей.



На основании собранных доказательств жителю Гомеля предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере) и по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное повторно, в особо крупном размере) УК.-0-