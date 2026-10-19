Гомельчанин с особой жестокостью убил беременную жену. Подробности сообщили в прокуратуре





Согласно материалам дела, горожанин не раз поднимал руку на свою супругу. Зачастую такие разборки учинял, будучи нетрезвым или после употребления психотропных веществ. "С августа 2025 года по март 2026 года обвиняемый систематически избивал свою супругу на почве личных неприязненных отношений. Это случалось как по месту жительства родственников и знакомых, так и на работе. Бил в область головы, таскал за волосы. Продолжал это, даже достоверно зная о беременности супруги", - сообщили в прокуратуре.





Трагедия случилась в конце марта этого года в съемной квартире. "Нетрезвый обвиняемый избил жену с особой жестокостью: не менее 35 раз ударил руками, ногами и тупыми предметами по различным частям тела. Около 12 ударов пришлось в область головы. От полученных телесных повреждений женщина умерла. На момент убийства срок беременности составлял не менее 10 недель", - рассказали в областной прокуратуре.





Уголовное дело находилось в производстве Гомельского городского отдела СК. После изучения материалов в прокуратуре Гомельской области указали на обоснованность обвинения и объективное исследование обстоятельств преступления. Согласились и с квалификацией содеянного по ч.2 ст.154, п.п.3, 6 ч.2 ст.139 УК.-0-

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя Гомеля в истязании беременной женщины и ее убийстве с особой жестокостью. Подробности сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.