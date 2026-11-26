На этом знаковом месте в братской могиле захоронены защитники Отечества - советские воины и подпольщики. Также здесь запечатлена память о военных летчиках и моряках.
В числе участников митинга - Алексей Бурундуков. "Эта дата важна для каждого жителя города", - убежден гомельчанин. Он рассказал, что его дедушка по материнской линии был ветераном Великой Отечественной войны. "Случилось так, что он попал в концентрационный лагерь, и после него здоровье было уже подорвано. Он остался инвалидом, провел часть жизни в лежачем положении", - рассказал о своем родственнике Алексей.
Акцент на том, как важно рассказывать молодежи об истории родной земли, сделала Анна Ребкало. "Необходимо, чтобы поколения, которым уже завтра предстоит развивать наш город, нашу страну, знали о том, какой ценой был завоеван мир. Чтобы они поступали, жили так, чтобы трагедия больше никогда не пришла на родную землю. И важно напоминать и молодежи, и всем людям, всему миру о страшных днях огненных 1940-х, чтобы больше ни в коем случае такое не повторилось", - подчеркнула гомельчанка.
Под удары метронома участники митинга почтили минутой молчания память поколения победителей. К мемориалу возложили цветы.-0-
Фото Валерии Куневич