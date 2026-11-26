На этом знаковом месте в братской могиле захоронены защитники Отечества - советские воины и подпольщики. Также здесь запечатлена память о военных летчиках и моряках.

В числе участников митинга - Алексей Бурундуков. "Эта дата важна для каждого жителя города", - убежден гомельчанин. Он рассказал, что его дедушка по материнской линии был ветераном Великой Отечественной войны. "Случилось так, что он попал в концентрационный лагерь, и после него здоровье было уже подорвано. Он остался инвалидом, провел часть жизни в лежачем положении", - рассказал о своем родственнике Алексей.

Акцент на том, как важно рассказывать молодежи об истории родной земли, сделала Анна Ребкало. "Необходимо, чтобы поколения, которым уже завтра предстоит развивать наш город, нашу страну, знали о том, какой ценой был завоеван мир. Чтобы они поступали, жили так, чтобы трагедия больше никогда не пришла на родную землю. И важно напоминать и молодежи, и всем людям, всему миру о страшных днях огненных 1940-х, чтобы больше ни в коем случае такое не повторилось", - подчеркнула гомельчанка.

Под удары метронома участники митинга почтили минутой молчания память поколения победителей. К мемориалу возложили цветы.-0-





Фото Валерии Куневич

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жители и гости Гомеля на митинге, посвященном 83-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, возложили цветы к мемориалу у Вечного огня на площади Труда, передает корреспондент БЕЛТА.Руководство области и города, парламентарии, ветераны труда, представители трудовых коллективов, общественных организаций, воинские подразделения, молодежь вспомнили подвиг героев-освободителей."И день освобождения города - дата, которая затрагивает историю моей семьи, моих предков. Мы вместе со всем городом приходим к мемориалам, вспоминаем предков, дедушек, бабушек, возлагаем цветы. Это связь поколений. Мы будем помнить предков, гордиться тем, что они сделали, и помнить о той жертве, которую они принесли", - заверил гомельчанин.