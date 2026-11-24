24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Свободная экономическая зона "Гомель-Ратон" расширяет сотрудничество с партнерами из Индии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на СЭЗ.
Онлайн-встреча с руководством индийского подразделения T-Trading International group состоялась в администрации СЭЗ. Эта международная группа компаний специализируется на торговле, логистике и промышленной кооперации. Она имеет представительства более чем в 10 странах, включая региональные офисы в семи государствах.
Стороны обсудили ряд актуальных направлений. "Развитие экспортно-импортных операций, перспективы промышленной кооперации, возможности сотрудничества для резидентов СЭЗ, а также вопросы логистики и оптимизации поставок - эти аспекты рассмотрены в деталях", - подчеркнули в администрации СЭЗ "Гомель-Ратон".
Итогом встречи стали договоренности о детальной проработке обозначенных направлений в дальнейшем. Тема организации и участия в совместных мероприятиях инвестиционной направленности - в числе первостепенных.
"Расширение сети международных партнеров открывает перед нашими предприятиями новые возможности для выхода на рынки Азии и укрепления экспортного потенциала", - резюмировали в свободной экономической зоне.-0-
Регионы
24 ноября 2026, 17:35
"Гомель-Ратон" намерен расширить международные контакты с индийскими партнерами
Фото СЭЗ "Гомель-Ратон"
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