24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Свободная экономическая зона "Гомель-Ратон" расширяет сотрудничество с партнерами из Индии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на СЭЗ.



Онлайн-встреча с руководством индийского подразделения T-Trading International group состоялась в администрации СЭЗ. Эта международная группа компаний специализируется на торговле, логистике и промышленной кооперации. Она имеет представительства более чем в 10 странах, включая региональные офисы в семи государствах.



Стороны обсудили ряд актуальных направлений. "Развитие экспортно-импортных операций, перспективы промышленной кооперации, возможности сотрудничества для резидентов СЭЗ, а также вопросы логистики и оптимизации поставок - эти аспекты рассмотрены в деталях", - подчеркнули в администрации СЭЗ "Гомель-Ратон".



Итогом встречи стали договоренности о детальной проработке обозначенных направлений в дальнейшем. Тема организации и участия в совместных мероприятиях инвестиционной направленности - в числе первостепенных.



"Расширение сети международных партнеров открывает перед нашими предприятиями новые возможности для выхода на рынки Азии и укрепления экспортного потенциала", - резюмировали в свободной экономической зоне.-0-