Гомель и три муниципальных округа Москвы подписали меморандумы о партнерских отношениях

Гомель будет развивать партнерство с муниципальными округами Теплый Стан, Котловка, Гагаринский. "Каждый подписанный документ идет в копилку культурных связей, в копилку экономических связей. И такие документы, как завизированные сегодня, имеют большую практическую направленность. Это не просто векторы развития, а конкретное взаимодействие с конкретными субъектами", - сделал акцент председатель Гомельского горисполкома Руслан Пархамович.





Он обратил внимание: с данными административно-территориальными единицами у Гомеля достаточно активные связи. "Сейчас мы погружаемся в (более обстоятельное. - Прим. БЕЛТА) взаимодействие. И думаю, что уже буквально через год, когда мы очередной раз встретимся в День города, я расскажу о конкретных, серьезных результатах", - подчеркнул руководитель города.





По его словам, в целом у Гомеля прочные связи с Россией. "Проходит совместное инвестирование ряда проектов. В настоящее время приступили к реализации одного из инвестиционных проектов на химическом заводе с участием в том числе наших коллег из Российской Федерации. В машиностроении есть тоже в том числе российские капиталы", - добавил Руслан Пархамович.





В том, что подписанные сегодня меморандумы дадут новый виток развитию партнерства, убеждена и глава муниципального округа Теплый Стан Елена Кузьменко. "Прежде всего, хотелось бы искренне поблагодарить, как мне кажется, самый добрый в мире, самый гостеприимный народ Республики Беларусь, уникальной республики. Мы погрузились в царящее здесь добро, тепло, (увидели. - Прим. БЕЛТА) по-настоящему открытые сердца. Я искренне преклоняюсь перед ежедневным трудовым подвигом каждого жителя вашей республики", - поделилась она.





"И подписанный сегодня меморандум - действительно исторический документ. Он влечет за собой налаживание серьезных связей во всех сферах. Мы уже обсудили несколько проектов, которые начнем реализовывать буквально со следующего месяца. Мы можем быть точно друг другу полезны. И вместе мы сила. Планов много. Огромное спасибо за доверие", - поблагодарила Елена Кузьменко.





Глава Гагаринского муниципального округа Ирина Мартынюк выразила уверенность в том, что стороны будут активно делиться накопленными знаниями и опытом. "Например, мы вчера посетили поликлинику (в Гомеле. - Прим. БЕЛТА) и наметили некоторые моменты, с которыми будем работать. Обменялись опытом. Будем брать те положительные вещи, которые мы можем у себя применить, и делиться своим опытом с нашими коллегами", - подытожила она.-0-

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель и три муниципальных округа Москвы подписали меморандумы об установлении партнерских отношений. Документы завизированы на торжественном приеме официальных делегаций городов-побратимов и городов-партнеров Гомеля по случаю 884-летия города над Сожем, передает корреспондент БЕЛТА.