Гомель и Ош стали городами-побратимами. В каких сферах планируют сотрудничать?

Ош расположен в предгорьях Алайского хребта, в долине реки Ак-Буура. Население - около 500 тыс. человек. Город является важным экономическим, культурным и транспортным узлом региона, знаменит своей архитектурой, национальной кухней, а также природным памятником - священной горой Сулайман-Тоо, включенной в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.-0- Ош расположен в предгорьях Алайского хребта, в долине реки Ак-Буура. Население - около 500 тыс. человек. Город является важным экономическим, культурным и транспортным узлом региона, знаменит своей архитектурой, национальной кухней, а также природным памятником - священной горой Сулайман-Тоо, включенной в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-

Фото Виталия Пивоварчика Фото Виталия Пивоварчика

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум об установлении побратимских отношений между Гомелем и городом Ош подписан на полях I Форума регионов Беларуси и Кыргызстана. Как стороны планируют развивать сотрудничество, рассказала журналистам заместитель мэра города Ош Масуда Айдарбекова, передает корреспондент БЕЛТА.В числе приоритетных направлений Масуда Айдарбекова назвала взаимодействие в торгово-экономической сфере, образовании, культуре. "Ош - второй город по величине в Кыргызстане, считается столицей южного региона. Гомель - второй по величине город в Беларуси. У нас много общего. Уверена, что между городами будет налажено тесное плодотворное сотрудничество", - отметила Масуда Айдарбекова.С белорусской стороны подпись под документом поставил заместитель председателя Гомельского городского исполнительного комитета Константин Исаченко. Как прокомментировали в Гомельском горисполкоме, меморандум - важный шаг в развитии межрегионального сотрудничества. Установление побратимских связей открывает новые возможности для обмена опытом, реализации совместных проектов и укрепления дружественных связей между народами.