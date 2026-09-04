Гнал 146 км/ч по Гомелю. В ГАИ привлекли водителя к ответственности 

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле ГАИ привлекла к ответственности водителя, ехавшего со скоростью 146 км/ч по городу, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



Госавтоинспекторы в областном центре остановили водителя BMW, который двигался со скоростью 146 км/ч. Установленное ограничение на этом участке он превысил на 86 км/ч.



Гонщик оштрафован на 8 базовых величин.



С начала года на дорогах областного центра и Гомельского района привлечено 4770 водителей за нарушение скоростных ограничений. "Такие действия являются грубым нарушением правил дорожного движения и создают реальную угрозу безопасности как самого водителя, так и иных участников дорожного движения. Превышение скорости значительно увеличивает риск ДТП и тяжесть его последствий. Повторное подобное нарушение в течение года влечет лишение права управления", - напомнили в областной Госавтоинспекции.-0-