"Главный воспитатель - любовь". Что обсуждали на Форуме отцов Минской области

Отец шестерых мальчиков и девочек из Воложинского района Сергей Бражалович поделился, что для их семьи особенно важно сохранять традиции. "Собрались на чаепитие - нужно обязательно пригласить на него дедушек и бабушек. Посмотрите, чтобы при этом ваши сыновья подали дедушке руку, обняли бабушку. Это будет залогом того, что в будущем ваш внук протянет руку вам. И это залог, что наше общество будет существовать дальше, уважая предков и память. Традиции объединяют семью, род, народ", - отметил многодетный отец.

Открылось мероприятие, на которое были приглашены представители всех районов Минской области, возложением цветов к памятнику советскому государственному и партийному деятелю Феликсу Дзержинскому. Здесь, на территории Столбцовского района, находилась родовая усадьба Дзержинских - Оземблово-Дзержиново, где революционер родился и провел детские годы. Стоявший у истоков зарождения советской милиции, Феликс Дзержинский является примером смелости и мужества для правоохранителей всех времен. А потому символично, что современные папы вместе с детьми почтили память героя.Самой эмоциональной частью форума стал диалог отцов и детей, где участники делились историями своих семей, рассуждали о воспитании подрастающего поколения, сохранении семейных ценностей и христианских традиций.Родитель-воспитатель детского дома семейного типа из Столбцовского района Виктор Сергиевич и его супруга Лариса выбрали для себя непростой путь воспитания детей с трудной судьбой. Их дом стал родным для почти 30 мальчиков и девочек."Наша семья начала историю в 2006 году, моя жена всегда мечтала о большой семье. Уже имея своих детей, но живя на съемной квартире, мы приняли решение взять на воспитание мальчика. Было нелегко, но мы двигались вперед и, начав этот путь, понимали, что можем поделиться своим теплом. Затем у нас появились ребята из многодетной семьи - сразу пятеро", - рассказал Виктор Сергиевич, добавляя все новые и новые истории из жизни тех, для кого супруги заменили родителей. Многие из их воспитанников уже взрослые и приезжают домой как гости."Сегодня у нас 12 детей. Понимаю, что мы не молодеем, нужен большой запас терпения, однако мы с супругой едины в своих целях, поэтому справляемся. Видя статистику разводов, всегда переживаем за детей. Им сложнее всего, поэтому и стремимся прежде всего поделиться любовью. Помогаем, поддерживаем, становимся на их защиту, отмечаем праздники, которых они были лишены", - рассказал Виктор Сергиевич.Настоятель прихода храма Воскресения Христова Алексей Кручко также многодетный отец. "Слава Богу, что сегодня о семье не только говорят на уровне государства, но и делают для ее поддержки конкретные шаги. Однако даже при наличии такой помощи ничто не заменит родительскую любовь, заботу. Именно в семье человек получает правила жизни, которыми потом руководствуется, реализуясь и воспитывая своих детей. И роль отца в этом сложно переоценить", - отметил настоятель.Еще один пример отца и воспитателя для будущих защитников Отечества - руководитель военно-патриотического клуба "Гвардеец" Колосовской СШ Александр Гончаров. "Я родился и вырос в военном городке. Смотрел на семьи военных и старался перенимать от них лучшее. Сейчас за моими плечами служба в рядах Вооруженных Сил, и я хочу детей не просто научить разбирать автомат, а прежде всего быть людьми, настоящими защитниками. Наш клуб "Гвардеец" я также считаю своей семьей, так как горжусь успехами ребят. Одевая форму, они становятся более ответственными, мужественными, в этом и есть смысл нашей работы", - рассказал Александр Гончаров.В ходе диалога отцы делились мнениями, открывая свое видение вопросов воспитания детей. "Главный секрет воспитания детей заключается в том, что они берут на вооружение пример своих родителей. Мы можем много говорить детям, как верно, но сами не следовать этим правилам. Поэтому сначала я воспитываю себя, а затем требую это от своего ребенка. Но любое ограничение, любое правило нужно вводить с любовью. И дети, вырастая, обязательно оценят эти уроки", - отметил отец 10 детей из Червенского района Виталий Лухверчик.Елена ХАРЕВИЧ,БЕЛТА.-0-