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Главная сила - любовь. В Гродно устроили прием в честь Дня матери и Дня отца

Опубликовано:

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Регионы
20 октября 2026, 13:56

Главная сила - любовь. В Гродно устроили прием в честь Дня матери и Дня отца

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В атмосфере, наполненной уважением, признанием и любовью, прошел в Гродно торжественный прием в честь Дня матери и Дня отца, передает корреспондент БЕЛТА.

Его гостями стали семьи со всей области, каждая из которых имеет свою яркую индивидуальность, добиваясь успехов в различных сферах, профессиональных и творческих. Общее для всех - большой родительский подвиг и огромная любовь к детям: именно это скрепляет их союзы и придает силу, вместе такие семьи могут многое.
"На протяжении недели мы чествуем мам, чествуем семьи и, как финал, поздравляем отцов с новым в Беларуси праздником - Днем отца. Все это время наполнено родительской любовью. Конечно, каждый вспоминает своих родителей с добротой и благодарностью. А те семьи, которых пригласили сегодня на прием, - показательный пример для многих молодых людей, как необходимо строить взаимоотношения, воспитывать детей, вносить огромный вклад в укрепление своего Отечества," - сказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.
В Гродненской области более 200 тыс. несовершеннолетних детей, которые воспитываются в семьях, родных и приемных, в тепле и заботе. В регионе почти 15 тыс. многодетных семей, где растят троих, четверых, десятерых и даже 11 детей, добавил Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что белорусское государство создает для мам, пап и семей в целом комфортные условия, предоставляя целый ряд льгот и преференций. "Основа нашего государства, его фундамент - семья, и укрепление института семьи - высшая цель государственных органов власти", - подчеркнул зампредседателя облисполкома.

Свидетельством этого постулата стало торжественное вручение на празднике ордена Матери жительницам Гродненской области, родившим пятерых и более детей.
На сцену в этот день для получения высокой награды поднялась гродненка Елена Артишевская. Многодетная мама вместе с супругом Николаем в духе семейных ценностей, патриотизма, гражданской активности растят пятерых детей. Супруги считают, что любовь к родной земле у молодого поколения формируется по примеру родителей, бабушек и дедушек, через совместные путешествия по Беларуси, работу на земле. Потому часто выезжают на экскурсии, выходят на познавательные прогулки по Гродно, вместе ухаживают за семейной пасекой.
Секретами счастливой семьи, долгого брака и воспитания детей поделилась Вероника Грак, которая также удостоена материнской награды. "Воспитание детей - это постоянная взаимоподдержка: мужа по отношению ко мне, моя к нему, забота старших о младших и, конечно, пример наших родителей. Стараюсь много читать, участвуем с детьми в каких -то общих проектах. Дети хорошо учатся, занимают призовые места в творческих конкурсах", - рассказала Вероника. Как добавил ее супруг Александр, они оба из больших семей и знают, что это - огромное счастье. "Специально никаких планов мы не строили, - поделился он. - Если появляется на свет новый человечек - это большая радость, значит, мы достойны пройти этот путь вместе".
На празднике гости получали и музыкальные поздравления, в том числе от талантливых детей приглашенных на прием родителей. Песню о маме спел юный лидчанин Дамир Набиев, да так, что зал аплодировал со слезами на глазах. А его многодетные родители принимали заслуженные поздравления с гордостью за старшего сына. Дамир - победитель областного фестиваля-конкурса "Таленты Прынямоння - 2026", суперфиналист белорусского музыкального шоу талантов "Фактор.by", победитель всероссийского конкурса "Родники.Дети". Впрочем, поет вся семья Набиевых, а еще любит домашние концерты у бабушки, путешествия по малой Родине и совместную рыбалку.
Именно такие - талантливые, успешные, творческие - все семьи, которые сегодня собрались на празднике в Гродно. Поздравления и подарки стали для них знаком признания и уважения. А главный дар, которым обладает каждая семья, - любовь, крепкая и взаимная. Именно на ней и строится общее будущее.-0-
Фото Леонида Щеглова
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