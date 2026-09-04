Глава Минска сообщил о планах строительства еще одной объездной дороги

Глава города отметил, что третье транспортное кольцо фактически сформировано. "Только в тех местах, где оно пересекается с железной дорогой или водными артериями, нет этих соединений. Это приводит к тому, что микрорайонам, особенно спальным, чтобы попасть в ту точку, которую они выбрали, нужно ехать или через центр города, или на кольцевую дорогу, что приводит к перенасыщению автомобилями в центральной части, кольцевой дороги, особенно в часы пик", - подчеркнул он. Глава города отметил, что третье транспортное кольцо фактически сформировано. "Только в тех местах, где оно пересекается с железной дорогой или водными артериями, нет этих соединений. Это приводит к тому, что микрорайонам, особенно спальным, чтобы попасть в ту точку, которую они выбрали, нужно ехать или через центр города, или на кольцевую дорогу, что приводит к перенасыщению автомобилями в центральной части, кольцевой дороги, особенно в часы пик", - подчеркнул он.





В связи с этим он рассказал на встрече с Президентом, какие проекты запланированы, чтобы решить этот вопрос. "Это строительство транспортных узловых развязок, которые обеспечат соединение и полное функционирование третьего кольца", - сказал Владимир Кухарев.

Он отметил, что работа на одном из таких объектов уже ведется, это соединение улицы Колесникова с улицей Тимирязева. "В этом году мы завершим строительство и откроем движение. Еще будет построено три таких крупных путепровода - это пересечение улицы Чюрлениса с улицей Корженевского, улицы Серова с улицей Шпилевского и через реку Свислочь, это строительство объекта, соединяющего микрорайоны Лошица и Серебрянка. Мы планируем в течение трех лет этот проект завершить. Он позволит значительно улучшить транспортную составляющую города", - отметил его глава.





Еще одна серьезная проблема для столицы - большегрузный транспорт. "Президент поддержал предложение Мингорисполкома в части того, что мы сейчас строим дорогу из крупнейшего промышленного центра Колядичи на вторую кольцевую дорогу, и в следующем году завершим строительство путепровода, который обеспечит выезд из также промышленного центра Шабаны на кольцевую дорогу по улице Селицкого, которая позволит автомобилям ехать на вторую кольцевую дорогу. Также мы будем вводить ограничения на проезд большегрузного транспорта, фур именно по первой Минской кольцевой дороге, чтобы была возможность для беспрепятственного движения", - рассказал Владимир Кухарев.-0-