Где в Минской области состоятся сельхозярмарки и как долго они будут проходить, рассказали в облисполкоме 

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По словам заместителя начальника, ярмарки проходят в 22 районах области и Жодино. Обычно их организуют на рыночных площадках или в центральной части города - там, куда удобно добираться жителям как города, так и сельской местности. "Многие сельчане уже не выращивают плодоовощную продукцию и предпочитают покупать ее на ярмарках", - пояснила Дина Лещенко.
Кроме ярмарок выходного дня, в области запланированы региональные ярмарки. С 3 по 17 октября они пройдут в семи райцентрах Минской области: Борисове, Молодечно, Несвиже, Вилейке, Солигорске, Жодино и Слуцке. "На региональных ярмарках будет представлен более широкий состав участников", - рассказала заместитель начальника.
Основной спрос традиционно приходится на так называемый борщевой набор: картофель, свеклу, морковь и капусту. Как рассказала Дина Лещенко, по итогам ярмарок, прошедших 26-27 сентября, лидером продаж стал картофель - на него пришлось более 20 т реализованной продукции. Свеклы, моркови, капусты и лука продали примерно по 4-5 т каждого вида. Также покупатели охотно приобретают яблоки, чтобы запастись ими на зиму.
При этом, как отметила замначальника, ассортимент ярмарок за последние пять лет заметно расширился. Здесь можно найти бруснику и клюкву, грибы, цветы, плодовые деревья и кустарники. Покупателям предлагают разные виды капусты, в том числе брокколи, цветную и брюссельскую. "Ассортимент меняется с учетом спроса. У покупателей сформировалось доверие к ярмаркам: они знают, что продукцию привозят сельхозпроизводители и фермеры, которые выращивают ее сами", - отметила Дина Лещенко.
К участию в ярмарках также привлекают ремесленников, которые предлагают сувениры. Жители могут приобрести и сельскохозяйственный, садовый инвентарь, чтобы подготовить свои участки к зиме. Кроме того, для посетителей организуют культурно-развлекательные мероприятия. "Хочется, чтобы ярмарка была не только местом, где можно сделать покупки, но и небольшим праздником", - добавила замначальника.
Чтобы помочь покупателям, которым сложно самостоятельно донести покупки, райисполкомы и участники ярмарок организуют доставку. Информацию об этой услуге размещают на ярмарочных площадках. К помощи также привлекают волонтеров БРСМ: они помогают пожилым людям и людям с инвалидностью донести приобретенные товары до дома.-0-
Фото Валерии Куневич