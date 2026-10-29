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Где в Бресте можно подключить 5G и когда технология придет в другие населенные пункты области

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
29 октября 2026, 14:57

Где в Бресте можно подключить 5G и когда технология придет в другие населенные пункты области

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест входит в тройку белорусских городов по популярности беспроводной технологии 5G. Такая информация озвучена 29 октября во время брифинга в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА. 

Мобильная передача данных 4G и 5G доступна на 94,8% территории Беларуси, на которой проживает 99,6% населения. "Брест входит в топ-3 городов по популярности технологии пятого поколения, больше 5G-трафика загрузили только пользователи из Минска и Гомеля. Цифры говорят о том, что скорости растут и потребление увеличивается. Технология 5G в первую очередь внедрятся там, где находится большое скопление абонентов", - пояснила заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании "Белорусские облачные технологии" Юлия Гаврилович.
Доступ к высокоскоростному интернету 5G открылся брестчанам с начала этого года. Сперва его запустили в местах с наибольшей проходимостью: в деловой части города, популярных для прогулок локациях, густонаселенных жилых районах. В частности, в Бресте подключиться к 5G можно на площади Ленина, в районе набережной реки Мухавец, недалеко от гостиницы "Беларусь", на улицах Горького, Гоголя и других. Скорость передачи данных в этих местах держится в пределах 1 Гбит/с, а рекордные пики достигают 1,5 Гбит/с.

"Постепенно технологии будут появляться и в других локациях. Этот процесс поэтапный", - подчеркнула Юлия Гаврилович. Вслед за областными центрами со временем 5G придет в крупные города и районы. 

Для обеспечения качественной связью и высокоскоростным интернетом создается инфраструктура, в том числе в малых городах и сельской местности, вдоль автомагистралей. Например, благодаря проведенной модернизации возросла стабильность и скорость мобильной связи вдоль трассы М1 Брест - Минск - граница России и М10 Кобрин - Гомель - граница России. В эксплуатацию введены базовые станции вблизи деревень Большие Косичи Брестского района, Бронная Гора Березовского района и городского поселка Антополь Дрогичинского района.
"За этот год инфраструктурный оператор построил 109 базовых станций. Их общее количество в единой сети Брестской области приближается к 1,3 тыс. Заметные улучшения почувствовали жители 120 населенных пунктов региона. Запущены и модернизированы базовые станции в Бресте, Барановичах, Березе, Кобрине, Пружанах, Столине, Речице, Смолянах, Ивацевичах, Жабинке, деревнях Селяховичи, Житновичи, Рогозно, Гайнинец и других населенных пунктах", - рассказала замгендиректора "Белорусских облачных технологий".

В Беларуси в нынешнем году уже построено 17 антенно-мачтовых сооружений. До конца 2026-го будет возведено еще 40. В том числе в Брестской области включат пять: в деревнях Сосновая, Зановины, Антоново, Малая Вулька и недалеко от Полонска. 

"Мы внимательно отслеживаем обращения, которые поступают от граждан в Министерство связи и информатизации. Работы по улучшению качества связи ведутся", - акцентировала внимание Юлия Гаврилович.

В Брестской области общий объем мобильного интернет-трафика вырос на 21% по сравнению с прошлым годом. Пользователи сети с нынешнего января по сентябрь загрузили больше 151 тыс. терабайт данных. За аналогичный период 2025-го - 125 тыс. терабайт.-0-
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Брест мобильная связь
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