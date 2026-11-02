2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава администрации Фрунзенского района Артем Шегидевич прокомментировал журналистам появившееся в минувшие выходные в интернете видеообращение молодых людей, занимающихся в объединениях по интересам технического и спортивно-технического направления центра допобразования Фрунзенского района "Зорка" на улице Притыцкого, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, в видео молодые люди сообщили, что их выселяют из занимаемых помещений. "Однако хочу подчеркнуть, что никакого экстренного выселения не происходит", - отметил Артем Шегидевич.
По его словам, новое помещение, где будут проходить занятия, уже подобрано. Сейчас его готовят к переезду. "Проводятся необходимые работы по оснащению и ремонту. Мы находимся в контакте с педагогами, молодыми людьми и их родителями. Буквально вчера, в выходной день, мы встретились с представителями подрядной организации, заказчиками и педагогическим составом. Затем прошла встреча с родителями", - рассказал глава администрации.
Он заверил, что работа кружков не прекратится. "Все кружки продолжат функционировать в других помещениях", - подытожил Артем Шегидевич.-0-
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02 ноября 2026, 15:16
Где продолжат работу кружки центра допобразования "Зорка", рассказали в администрации района
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