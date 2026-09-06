6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погодных условий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД облисполкома.
На территории Брестчины отмечается ухудшение погодных условий. В связи с этим Госавтоинспекция обратилась к водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными и осторожными. В ГАИ напомнили о необходимости соблюдать скоростное ограничение, держать дистанцию, при перестроении избегать резких маневров, перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживать. Приближаясь к пешеходным переходам и двигаясь в жилых зонах, - внимательно смотреть по сторонам, так как в условиях дождя можно не заметить пешехода, особенно ребенка.-0-
Регионы
06 сентября 2026, 11:42
ГАИ в Брестской области предупредила водителей об ухудшении погодных условий
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