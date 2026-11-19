19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция усилит контроль на участках трех автомобильных дорог в Гомельской области 20 и 21 ноября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.
Массированную отработку экипажи ДПС проведут на подъезде к Гомелю от трассы М10 Граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин, а также автомобильных дорогах Р36 Мозырь - Лельчицы - Милошевичи - граница Украины и Р23 Минск - Микашевичи.
"На этих участках будет организован гласный, негласный и смешанный контроль за соблюдением ПДД. Особое внимание будет уделено местам с повышенной вероятностью совершения ДТП, где будут выставлены дополнительные наряды ДПС", - рассказали в УГАИ.
В областной Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение ПДД - залог безопасности каждого участника дорожного движения, поэтому водителям необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать опасных маневров и быть внимательны за рулем.-0-