ГАИ усилит контроль на дорогах Минской области с 30 сентября

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ усиливает контроль на дорогах Минской области с 30 сентября, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.



Комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения пройдет по 6 октября. Такая мера принята в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня, когда видимость на дорогах значительно снижается.



В этот период особое внимание сотрудников ГАИ будет сосредоточено на выявлении пешеходов, находящихся на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов, а также на пресечении фактов нахождения на дороге нетрезвых граждан. Кроме того, усилят госавтоинспекторы и контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов.



Как пояснили в областной ГАИ, сезонные особенности требуют от всех участников дорожного движения повышенной концентрации, внимания и осторожности. "Если вы заметили на проезжей части человека с признаками опьянения, создающего опасность для себя и других, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 либо в чат-бот МВД "Мы всегда рядом", - обратились к гражданам госавтоинспекторы.-0-