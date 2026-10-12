ГАИ усилила контроль за соблюдением ПДД при проезде перекрестков в Гомеле и Гомельском районе

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением ПДД при проезде перекрестков в Гомельском районе и областном центре. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.



Объект для усиления внимания выбран не случайно. Только с начала года в Гомеле и Гомельском районе выявлено более 3,7 тыс. нарушений ПДД при проезде перекрестков. Зачастую игнорирование этих правил приводит к серьезным ДТП.



В областной ГАИ напомнили: перекресток - зона повышенной опасности, где даже секундная невнимательность и неоправданный риск могут стоить слишком дорого. "Безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Приближаясь к перекрестку по второстепенной дороге, каждый водитель обязан снизить скорость, быть готовым остановиться в любой момент, предоставить преимущество в движении транспорту, движущемуся по главной дороге. Не пренебрегайте правилами, уступайте дорогу там, где это необходимо, и следите за дорожными знаками", - подчеркнули в УВД.-0-