28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическое мероприятие "Учебный автомобиль" проводит Госавтоинспекция на дорогах Гомельской области с 28 по 30 сентября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Мероприятие нацелено на предотвращение ДТП и укрепление дисциплины в процессе обучения. Инспекторы проведут рейды, направленные на повышение безопасности учебного транспорта и качества подготовки водителей.
ГАИ усилит контроль за техническим состоянием машин автошкол, соблюдением ПДД инструкторами и безопасных методов обучения, а также наличием необходимых документов.
Сотрудники проведут профилактические беседы как с курсантами, так и с инструкторами.-0-
Регионы
28 сентября 2026, 09:34
ГАИ усилила контроль за инструкторами и курсантами автошкол в Гомельской области
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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