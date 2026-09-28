ГАИ усилила контроль за инструкторами и курсантами автошкол в Гомельской области 

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическое мероприятие "Учебный автомобиль" проводит Госавтоинспекция на дорогах Гомельской области с 28 по 30 сентября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



Мероприятие нацелено на предотвращение ДТП и укрепление дисциплины в процессе обучения. Инспекторы проведут рейды, направленные на повышение безопасности учебного транспорта и качества подготовки водителей.



ГАИ усилит контроль за техническим состоянием машин автошкол, соблюдением ПДД инструкторами и безопасных методов обучения, а также наличием необходимых документов.



Сотрудники проведут профилактические беседы как с курсантами, так и с инструкторами.-0-