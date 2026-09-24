24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области с 24 по 26 сентября проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием уязвимых участников дорожного движения, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.
В ведомстве отметили, что в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня видимость на дорогах снижается. Это требует от всех участников дорожного движения повышенной концентрации и осторожности.
Особое внимание сотрудники ГАИ сосредоточат на выявлении пешеходов, находящихся на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов; пресечении фактов нахождения на дороге в состоянии опьянения. Также будет контролироваться соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов.-0-
Регионы
24 сентября 2026, 14:59
ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области
Фото из архива
Новости рубрики Регионы
Переезд в Городище будет временно закрыт из-за строительных работ, изменятся некоторые автобусные маршруты
Главное
Топ-новости
Взвешенный подход и пресечение злоупотреблений. ВС даст разъяснения по разрешению споров в сфере аренды
Таможенная граница становится технологичнее. В Бресте выработали подходы к упрощению процедур в ЕАЭС
"Мама "сочинила" для меня профессию". Как режиссер-мультипликатор Елена Турова почти 40 лет создает сказочные миры
С нами интереснее