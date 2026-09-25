ГАИ столицы: в текущем году сохраняется тенденция к снижению количества ДТП





Как отметил Денис Ливанович, на протяжении многих лет реализация концепции "Добрая дорога" доказала свою эффективность. "Благодаря проводимой работе удалось снизить число погибших и раненых на дорогах. За 14 лет этот показатель снизился более чем в три раза: с 72 погибших в 2012 году до 23 - в 2025 м. По состоянию на 25 сентября текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого также наблюдается тенденция на снижение количества учетных ДТП и раненых в них, а количество погибших уменьшилось с 18 случаев до четырех", - рассказал Денис Ливанович.





Он подчеркнул, что залогом успешной работы в сфере дорожной безопасности является тесное взаимодействие различных структур и подразделений Мингорисполкома и вовлечение в обеспечение ее всех доступных ресурсов. "Развитие транспортной сети города осуществлялось в течение многих лет и сейчас с учетом интенсивного роста уровня автомобилизации, мы принимаем необходимые меры по модернизации улиц и созданию новых транспортных артерий", - отметил Денис Ливанович.





Высокую эффективность показывает профилактическая работа, которая проводится со всеми категориями жителей столицы с критериями подхода к ним - от вида используемого ими транспорта до возрастных показателей.





"Совершенствуются и формы контроля соблюдения законодательства в области дорожного движения, в том числе за счет применения различных технических средств контроля, сети видеокамер республиканской системы мониторинга общественной безопасности", - рассказал Денис Ливанович.





Для решения задач концепции развития транспортной системы и повышения безопасности дорожного движения в городе Минске выделяется одно из основных направлений - это структурные программы по обеспечению безопасности дорожного движения. "Они направлены на координацию действий, эффективное перераспределение усилий операторов безопасности дорожного движения, повышение эффективности использования имеющихся ресурсов с главной целью, которой является снижение гибели людей на дорогах и количества пострадавших", - рассказал Денис Ливанович.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году на дорогах столицы наблюдается тенденция к снижению количества ДТП, а также погибших и пострадавших при дорожных происшествиях. Это отметил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, говоря о концепции развития транспортной системы и повышения безопасности дорожного движения в городе Минске "Добрая дорога" на 2026-2030 годы, передает корреспондент БЕЛТА.