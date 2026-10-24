ГАИ Могилевской области усилит контроль за пешеходами, велосипедистами и водителями СПМ

Акция направлена на предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности.
По словам заместителя начальника УГАИ УВД Могилевского облисполкома Виктора Цурпанова, в этот период пройдут отработки аварийно-опасных участков автодорог и населенных пунктов. В утренние часы сотрудники ГАИ проведут рейды вблизи учреждений образования.
В темное время суток пешеходы должны обозначать себя световозвращающими элементами.
"Если вы заметили нетрезвого человека вблизи проезжей части, который своими действиями создает угрозу безопасности, сообщите об этом по телефону 102 или через чат-бот МВД "Мы всегда рядом". Возможно, именно ваше сообщение убережет чью-то жизнь", - напомнили в УВД.-0-