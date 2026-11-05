ГАИ Минской области проведет мероприятия по профилактике ДТП с велосипедистами и самокатчиками

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области с 5 по 8 ноября проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и предупреждение аварийных ситуаций. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.



В это время будут усилены меры по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, таких как управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Особое внимание правоохранители уделят профилактике ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения, а также людей, передвигающихся на средствах персональной мобильности.



"Цель проводимых мероприятий - снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с нетрезвым вождением, обеспечение безопасности пешеходов, велосипедистов и других уязвимых участников дорожного движения, а также профилактика нарушений правил эксплуатации и движения на средствах персональной мобильности, в том числе электросамокатах, и предупреждение случаев управления транспортными средствами лицами, не имеющими соответствующего права управления", - отметили в ГАИ.



"Если вы заметили вблизи или на проезжей части дороги людей, имеющих признаки опьянения и явно представляющих опасность для дорожного движения, просим незамедлительно сообщать в чат-бот МВД "Мы всегда рядом!" либо на телефонную линию 102", - призвали в милиции.-0-