ГАИ Минска взяла маршрутки и такси по 13 сентября на особый контроль

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска взяла маршрутки и такси на особый контроль по 13 сентября, сообщает БЕЛТА.



В столице проходит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и предупреждение нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками пассажиров микроавтобусами и автомобилями-такси.



Сотрудники обращают внимание на техническое состояние транспортных средств и соблюдение их водителями требований ПДД, в том числе правил маневрирования, проезда перекрестков и перевозки пассажиров.



Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.



В ГАИ отметили, что в случае выявления нарушений к установленной законом ответственности привлекаются как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.



Госавтоинспекция призывает перевозчиков к максимальной ответственности.-0-