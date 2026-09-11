11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска взяла маршрутки и такси на особый контроль по 13 сентября, сообщает БЕЛТА.
В столице проходит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и предупреждение нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками пассажиров микроавтобусами и автомобилями-такси.
Сотрудники обращают внимание на техническое состояние транспортных средств и соблюдение их водителями требований ПДД, в том числе правил маневрирования, проезда перекрестков и перевозки пассажиров.
Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
В ГАИ отметили, что в случае выявления нарушений к установленной законом ответственности привлекаются как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.
Госавтоинспекция призывает перевозчиков к максимальной ответственности.-0-
Регионы
11 сентября 2026, 21:30
ГАИ Минска взяла маршрутки и такси по 13 сентября на особый контроль
Фото из архива
Новости рубрики Регионы
Главное
Топ-новости
Вольфович: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств
С нами интереснее