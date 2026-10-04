ГАИ Минска усилит контроль за пешеходами, велосипедистами и самокатчиками

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 5 по 8 октября проведут акцию по профилактике ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Инспекторы напомнят жителям и гостям столицы об основных угрозах безопасности с учетом сезонных факторов. Особое внимание уделят тому, как пешеходы, велосипедисты и водители средств персональной мобильности (СПМ) соблюдают правила дорожного движения (ПДД).



Вечером госавтоинспекторы совместно с сотрудниками других служб милиции общественной безопасности будут нести службу на аварийно опасных участках улиц и дорог, вблизи пешеходных переходов.



Стражи дорог напомнили, что перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель СПМ обязаны спешиваться и вести транспорт рядом с собой, за исключением случаев, которые предусмотрены ПДД.



В УГАИ обратили внимание, что водителям СПМ запрещается перевозить пассажиров, а также управлять такими средствами, не достигнув 14 лет, вне жилых зон без сопровождения совершеннолетних. Родителям необходимо напоминать юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и правилах использования велосипедов, СПМ.



Госавтоинспекция призвала всех быть максимально дисциплинированными и неукоснительно соблюдать правила.-0-