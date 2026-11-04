ГАИ Гродненской области за сутки выявила около 580 нарушений ПДД

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки на территории Гродненской области сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 578 нарушений ПДД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Инспекторы задержали двух водителей в состоянии опьянения, а также пресекли 14 фактов управления без прав. За нарушение правил обгона к ответственности привлечен один водитель.



За непредоставление преимущества пешеходам задержаны 39 водителей, за отсутствие допуска к участию в дорожном движении привлечен к административной ответственности 121 человек.



Кроме того, за нарушение Правил дорожного движения к ответственности привлечены 85 пешеходов.-0-