4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки на территории Гродненской области сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 578 нарушений ПДД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инспекторы задержали двух водителей в состоянии опьянения, а также пресекли 14 фактов управления без прав. За нарушение правил обгона к ответственности привлечен один водитель.
За непредоставление преимущества пешеходам задержаны 39 водителей, за отсутствие допуска к участию в дорожном движении привлечен к административной ответственности 121 человек.
Кроме того, за нарушение Правил дорожного движения к ответственности привлечены 85 пешеходов.-0-
Регионы
04 ноября 2026, 09:25
ГАИ Гродненской области за сутки выявила около 580 нарушений ПДД
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