ГАИ Гродненской области проверит дисциплину пешеходов, велосипедистов и водителей СПМ

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области ГАИ с 23 по 25 сентября запускает профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



С наступлением осени риск травмирования пешеходов возрастает, в особенности из-за сокращения светового дня, отметили в ГАИ. На дорогах становится опасно, ведь видимость пешеходов в темное время суток снижается. Сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение правил дорожного движения пешеходами - использование световозвращающих элементов в темное время суток, а также спешивание велосипедистов и передвигающихся на СПМ на пешеходных переходах.



За 8 месяцев в Гродненской области зарегистрировано 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых 1 человек погиб и 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на СПМ, в двух произошедших ДТП погиб один и пострадали два человека. За это время зарегистрировано 34 наезда транспорта на пешеходов, в которых 3 человека погибли и 33 пострадали.-0-