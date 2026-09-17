ГАИ Гомельской области проведет усиленную отработку двух трасс 18 и 19 сентября

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекс профилактических мероприятий на автомобильных дорогах М5 Минск - Гомель и Р82 Октябрьский - Паричи - Речица проведут сотрудники Госавтоинспекции 18 и 19 сентября. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



Экипажи ДПС будут нести службу на наиболее аварийно опасных участках дорог, а также в местах с интенсивным движением транспорта. Будет организован гласный, негласный и смешанный контроль за соблюдением ПДД.



"Особое внимание инспекторы уделят выявлению нарушений, которые чаще всего становятся причинами ДТП с тяжелыми последствиями. Это управление транспортными средствами в состоянии опьянения и без права управления, нарушения правил обгона и скоростного ограничения, несоблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе детей, а также нарушения ПДД со стороны уязвимых участников дорожного движения", - подчеркнули в УГАИ.



В областной Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасную модель поведения на дороге.-0-