ГАИ Гомельской области проведет профилактическую акцию "Скорость" 

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С 21 по 23 октября в Гомельской области сотрудники ГАИ проведут профилактическое мероприятие "Скорость", нацеленное на предупреждение ДТП из-за превышений скорости. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.



Во время акции госавтоинспекторы отработают аварийно опасные места, в первую очередь автодорог республиканского значения. Будет применяться негласный и смешанный контроль. Инспекторы ДПС нацелены на профилактику и пресечение скоростных нарушений, в том числе со стороны мотолюбителей.



Как обратили внимание в УГАИ, превышение скорости движения является одной из причин ДТП. Водители нарушают скоростные режимы по разным причинам. "Кто-то торопится утром на работу, кто-то слишком уверен в своих силах и считает, что сможет справиться с любой дорожной ситуацией, а кто-то просто забывается и набирает скорость, превышая установленный предел", - перечислили госавтоинспекторы.



"Стоит помнить, что за превышение разрешенной скорости движения предусмотрена административная ответственность по ст.18.12 КоАП, и штраф может достигать до 12 базовых величин. А в случае повторного превышения скорости в течение года более чем на 20 км/ч водитель может быть лишен прав сроком до года или подвергнут штрафу до 15 базовых величин", - подчеркнули в Госавтоинспекции и призвали всех водителей всегда выбирать безопасную скорость.



"Высокая скорость может привести к большой трагедии", - заключили в УГАИ.-0-