ФОТОФАКТ: В Могилевской больнице скорой медицинской помощи проходит голосование на республиканском референдуме

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На закрытом участке №42 на базе УЗ "Могилевская городская больница скорой медицинской помощи" проходит голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.-0-
Фото Олега Фойницкого
Ольга Круталевич и Наталья Богачёва во время голосования на закрытом участке №42
Выездная бригада для голосования на дому закрытого участка №42 на базе УЗ "Могилевская городская больница скорой медицинской помощи" для голосования больных с ковид инфекцией