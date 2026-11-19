19 ноября, Бобруйский район /Корр. БЕЛТА/. Областной форум сельской молодежи "АгроРазвитие: взгляд в будущее" проходит сегодня в Бобруйском районе. Для ребят подготовили насыщенную и интересную программу, которая сочетает в себе знакомство с современными объектами агропромышленного комплекса и культурным богатством этого края, передает корреспондент БЕЛТА.





Как рассказал первый заместитель председателя Бобруйского райисполкома - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Сапего, для ребят подготовили интересную программу. "Мы всегда рады гостям, особенно молодежи, ведь они - наше будущее, - отметил он. - Сегодня мы покажем ребятам наши передовые объекты: современный молочно-товарный комплекс в Телуше, а также картофелехранилище и комбикормовый завод в СПК "Гигант". Новые технологии активно приходят в отрасль: только за последние два года в Бобруйском районе построили четыре новых молочно-товарных комплекса. А это не просто рост производства, но и совершенно другие условия труда: автоматизация процессов, теплые помещения, комфортные санитарно-бытовые условия".

Александр Сапего поделился и личным опытом: не так давно он тоже был молодым специалистом, который пришел в район на отработку. "Сколько ни заманивай молодежь на село, решающую роль играют дружелюбный коллектив, социальные гарантии, жилье, достойные доплаты и интересный досуг, - отметил он. - Мы с председателем райисполкома сами еще недавно были молодыми специалистами. Я вырос в деревне, окончил Белорусский государственный аграрный технический университет по специальности инженера и приехал по распределению в хозяйство Бобруйского района. Да, труд в сельском хозяйстве непростой, но когда ты видишь реальный результат, чувствуешь, что вносишь вклад в продовольственную безопасность страны и находишься на своем месте, - хочется расти дальше. Если работать на совесть, перспективы обязательно найдутся для каждого". Александр Сапего поделился и личным опытом: не так давно он тоже был молодым специалистом, который пришел в район на отработку. "Сколько ни заманивай молодежь на село, решающую роль играют дружелюбный коллектив, социальные гарантии, жилье, достойные доплаты и интересный досуг, - отметил он. - Мы с председателем райисполкома сами еще недавно были молодыми специалистами. Я вырос в деревне, окончил Белорусский государственный аграрный технический университет по специальности инженера и приехал по распределению в хозяйство Бобруйского района. Да, труд в сельском хозяйстве непростой, но когда ты видишь реальный результат, чувствуешь, что вносишь вклад в продовольственную безопасность страны и находишься на своем месте, - хочется расти дальше. Если работать на совесть, перспективы обязательно найдутся для каждого".





Первой точкой маршрута форума стал этнографический музей под открытым небом "Глушанский хуторок". Здесь ребята прикоснулись к богатой истории края, посетили гончарную мастерскую, старую мельницу и тематические мастер-классы.

Среди участников форума - молодой специалист из Круглянского района Кристина Вырвич. Девушка работает экономистом в ОАО "Круглянская искра". И хоть на свое первое рабочее место она пришла недавно, Кристина трудится в хозяйстве уже несколько сезонов. "Работаю с 27 июля, только окончила учебу и пришла на отработку. Но в хозяйстве я работаю уже с 2019 года каждое лето. Сначала была там разнорабочей, мела зерноток. А потом в хозяйстве появился новый зерноуборочный комбайн. И мне предложили работать в экипаже с папой на комбайне. Так и работаем вместе. В этом году наш экипаж даже занял первое место в районе по намолоту, - делится она. - Мне интересен такой формат форума. Это возможность посмотреть новые места, познакомиться с новыми людьми. Всегда здорово узнать что-то новое, расширить свой кругозор и, может быть, взять что-то на вооружение и в нашем хозяйстве". Среди участников форума - молодой специалист из Круглянского района Кристина Вырвич. Девушка работает экономистом в ОАО "Круглянская искра". И хоть на свое первое рабочее место она пришла недавно, Кристина трудится в хозяйстве уже несколько сезонов. "Работаю с 27 июля, только окончила учебу и пришла на отработку. Но в хозяйстве я работаю уже с 2019 года каждое лето. Сначала была там разнорабочей, мела зерноток. А потом в хозяйстве появился новый зерноуборочный комбайн. И мне предложили работать в экипаже с папой на комбайне. Так и работаем вместе. В этом году наш экипаж даже занял первое место в районе по намолоту, - делится она. - Мне интересен такой формат форума. Это возможность посмотреть новые места, познакомиться с новыми людьми. Всегда здорово узнать что-то новое, расширить свой кругозор и, может быть, взять что-то на вооружение и в нашем хозяйстве".





Каролина Иванова тоже стала участницей форума в Бобруйском районе. Девушка трудится в ОАО "Александрийское" Шкловского района агрономом-садоводом. "Профессию выбрала по велению души - мне всегда нравилось работать с растениями, овощами. Поэтому и пошла учиться на агронома. И вот по целевому направлению пришла работать в хозяйство в Александрии. Сама родом из Черикова, поэтому на выборе хозяйство для работы сказалось и то, что оно ближе всего к дому. Был вариант поехать в столицу, но я не хочу жить так далеко от родных", - рассказала она.

Девушка поделилась, что с коллективом ей очень повезло - общий язык с коллегами нашли еще во время ее практик. "А работа, как и у других: где-то полегче, где-то тяжело бывает. Но я своим выбором довольна, - отметила она. - Так как я иногородняя, мне предоставили общежитие, живу одна в комнате. Можно сказать, что для старта в карьере, для первых шагов в профессии у нас есть все условия. Теперь дело за нами - работать честно и на совесть".-0- Девушка поделилась, что с коллективом ей очень повезло - общий язык с коллегами нашли еще во время ее практик. "А работа, как и у других: где-то полегче, где-то тяжело бывает. Но я своим выбором довольна, - отметила она. - Так как я иногородняя, мне предоставили общежитие, живу одна в комнате. Можно сказать, что для старта в карьере, для первых шагов в профессии у нас есть все условия. Теперь дело за нами - работать честно и на совесть".-0-