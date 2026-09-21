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Финансовую поддержку гражданских инициатив в Брестской области увеличили на более чем 40% 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
21 сентября 2026, 11:48

Финансовую поддержку гражданских инициатив в Брестской области увеличили на более чем 40% 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области финансовую поддержку гражданских инициатив увеличили в этом году до 700 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской областной ассоциации местных советов депутатов.

"В последнее время наблюдается устойчивый рост числа заявок и объемов финансирования проектов, направленных на реализацию гражданских инициатив. В частности, по сравнению с 2024 годом количество заявок увеличилось на 80%, а общий объем выделенных средств вырос на 400 тыс. рублей - до 700 тыс. рублей, - обратили внимание в областной ассоциации местных советов депутатов. - Инициатива жизнеспособна тогда, когда в нее вложены не только государственные деньги, но и самих людей. Когда они вкладывают свое, они бережнее относятся к созданному имуществу".

Жители городов, поселков, агрогородков и деревень Брестской области предлагают для реализации проекты в разных сферах. Абсолютное большинство из них касается благоустройства территорий и жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом создаются детские игровые и многофункциональные спортивные площадки во дворах, скверы, парковые зоны и аллеи. Люди облагораживают пустующие земли, наводят порядок в местах отдыха.

"С 2022 по 2025 год воплощено в жизнь 17 таких инициатив. В нынешнем году в конкурсе победили еще 10 проектов. Некоторые из них по устройству детских игровых и спортивных площадок уже реализованы или находятся в стадии завершения. Это спортивно-игровая площадка для всей семьи в агрогородке Жемчужный Барановичского района, активная зона в деревне Соколово Жабинковского района, "Территория детства" в агрогородке Мурава Пружанского района, "Вясёлка" в агрогородке Новоселки Ляховичского района", - перечислили в Брестской областной ассоциации местных советов депутатов.

Гражданские инициативы также касаются восстановления и благоустройства воинских захоронений, памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В городах и районах благодаря гражданским инициативам создают локальные музеи, этнографические уголки, туристические маршруты по знаковым местам - велосипедные, пешие, конные, на квадроциклах.

"Наблюдается устойчивая положительная динамика в сфере сохранения историко-культурного наследия. Это происходит благодаря росту национального самосознания, развитию внутреннего этно- и экотуризма с акцентом на историю: открытие локальных музеев под открытым небом, возрождение народных ремесел и традиций родного края, разработка маршрутов по экологическому, историческому, промышленному и патриотическому туризму. В этом году в реализации девять проектов такой направленности", - рассказали в ассоциации.

Например, жители города Высокое Каменецкого района инициировали открытие памятного знака землякам, воинам-интернационалистам. В Малорите решили обустроить уголок памяти и скорби. Полученные за победу в конкурсе гражданских инициатив деньги в деревне Приборово Брестского района направили на капитальный ремонт памятника на могиле жертв фашизма.

Жители Брестской области также предлагают проекты для помощи нуждающимся, для времяпровождения молодежи. В регионе появляются пространства для коворкинга, скейт-парки, организуют творческие и спортивные фестивали, создаются досуговые комнаты для пожилых людей, клубы по интересам.

"В конце 2026 года будет дан старт новому конкурсному отбору проектов гражданских инициатив для их реализации на территории Брестской области в 2027-м", - подытожили в Брестской областной ассоциации местных советов депутатов.-0- 
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