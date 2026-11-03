Финалисты конкурса "Я патриот своей страны" почтили память героев на Буйничском поле

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финалистов республиканского конкурса "Я патриот своей страны", не вошедших в основной состав участников белорусско-российского патриотического культурно-просветительского проекта "Поезд Памяти", сегодня встретил Могилев в рамках акции "Единство поколений: маршрут памяти", передает корреспондент БЕЛТА.



Молодежь из разных уголков Беларуси уже побывала в Минске и Гомеле, теперь их маршрут пролегает через героическую могилевскую землю. Первым делом участники возложили цветы на мемориальном комплексе "Буйничское поле".



Начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Людмила Здорикова отметила символизм места встречи. "Мы искренне рады приветствовать вас на героической могилевской земле. Очень символично, что наша встреча проходит именно здесь, на Буйничском поле. Это место, где в 1941 году защитники города - бойцы Красной армии и народного ополчения - 23 дня сдерживали натиск фашистской Германии. Ценой своих жизней они совершили настоящий подвиг", - сказала она.



По словам Людмилы Здориковой, у каждого поколения есть своя историческая миссия. Если предки защитили страну и подарили мир, то долг молодежи - сохранить эту историческую правду и передать потомкам. "Без памяти нет будущего. И сегодня, глядя в ваши глаза, глаза молодых, целеустремленных, по-настоящему преданных своей Родине людей, я уверена, что у нашей любимой Беларуси прекрасное будущее", - подчеркнула она.



Среди участников автопоезда - Валерия Герасимович из Минска. Девушка призналась: "В нашей семье очень сильно ценится историческая память, поэтому мне очень хотелось попасть в этот проект: узнать больше, приблизиться к исторической правде, укрепить свою гражданскую позицию. Честно говоря, я раньше ни разу не была в Могилеве, но приехала сюда с большим интересом. Город мне очень понравился", - поделилась впечатлениями Валерия. Она добавила, что с особым волнением ждет посещения музеев, так как по дороге ей рассказывали о Буйничском поле - месте, где рассеян прах поэта и писателя Константина Симонова. Прадедушка Валерии, Степан Адамович, воевал и имел множество наград, которые сейчас бережно хранятся в музее. "Я считаю, что нельзя двигаться дальше без памяти, ведь именно она задает начало развитию всей страны", - убеждена девушка.



Еще один минчанин, Кирилл Дубик, рассказал, что участие в акции стало для него исполнением мечты, несмотря на то, что он не прошел отбор в основной состав "Поезда Памяти". "Это было моей мечтой, потому что я хотел побывать в разных городах Беларуси. В Могилеве нас встретили отлично. Мне хотелось больше узнать и сохранить историческую память", - отметил Кирилл. Он добавил, что во время поездки участники рассказывают истории своих городов и делятся личными достижениями, что делает жизнь более насыщенной.



Анастасия Чижевская из городского поселка Лельчицы Гомельской области видит в проекте возможность углубить знания о подвигах предков. "Проект - это отличная возможность для молодежи лучше узнать историю своей страны. Они дали нам возможность видеть светлое будущее и подарили мирное голубое небо над головой. Для меня важно отдать дань уважения своим предкам, которые смогли подарить мне это светлое будущее", - сказала Анастасия. По ее мнению, посещение памятных мест помогает молодежи быть дружным народом и сообща чтить традиции.



Мария Стыка из Могилева отметила, что ее ожидания от участия в проекте полностью оправдались. Особые эмоции у девушки вызвало посещение мемориала "Детям - жертвам войны" в Красном Береге. "Хотелось плакать, когда рассказывали о жертвах войны и о том, как тяжело приходилось нашим предкам. Это очень тяжело слушать, но, тем не менее, важно помнить о том, что происходило на наших землях", - с волнением говорит Мария.



Ребята также посетили Музей Славы Могилевщины, а позже их ждет культурно-развлекательная программа в Могилевском областном центре творчества.-0-