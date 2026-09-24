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13:45 Финал конкурса детского и молодежного творчества "Голоса мира" собрал в Гродно 30 исполнителей Регионы
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Финал конкурса детского и молодежного творчества "Голоса мира" собрал в Гродно 30 исполнителей

Опубликовано:

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Регионы
24 сентября 2026, 13:45

Финал конкурса детского и молодежного творчества "Голоса мира" собрал в Гродно 30 исполнителей

Фото организаторов
Фото организаторов
Фото организаторов
24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Финал ежегодного открытого областного благотворительного конкурса детского и молодежного творчества "Голоса мира" собрал в Гродно 30 исполнителей, передает корреспондент БЕЛТА.

География финала региона: Гродно, г.п.Красносельский, Кореличи, Лида, Островец, Ошмяны, п.Первомайский, Слонимский район, Сморгонь. Также к конкурсу присоединились представители Светлогорска. Новшество этого года - возрастной ценз увеличен до 19 лет. В конкурсной программе принимают участие 15 исполнителей младшей группы (8-11 лет), 11 человек в средней (12-14 лет) и 4 представителя в группе А (15-19 лет).

Как отметил председатель правления Гродненского областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира" Иван Колбаско, конкурс проходит уже в седьмой раз. "Мы за то, чтобы родились новые звездочки, чтобы они свой путь связали с музыкой. Очень приятно, что география нашего конкурса растет. В этом году и Минская область присоединилась к нам, - сказал он. - Мы с радостью ждем новых артистов, новых звезд будущего. Победители нашего конкурса в последующем становятся стипендиатами Белорусского фонда мира". 

Председатель цикловой комиссии "Искусство эстрады (пение)" Гродненского государственного колледжа искусств Светлана Стрекалова поделилась, что конкурс "Голоса мира" - всегда праздник. "Раз в год мы собираемся с участниками из далеких и близких уголков нашей Гродненской области. Наш конкурс расширяет свои горизонты. И мы благодарны руководителям, учителям, директорам музыкальных школ, студий за то, что они любят наш конкурс и привозят к нам все новых и новых участников. В этот раз у нас на конкурсе много новых имен. А те ребята, которые принимали участие в конкурсе в прошлые годы, привозят новые программы", - сказала она, добавив, что все участники талантливые, харизматичные и яркие, а конкурс - возможность для них проявить себя.

Одна из участниц конкурса Софья Шутович поделилась, что очень любит петь. "С самого детства я пою, очень люблю занятия в музыкальной школе. У меня такое чувство, будто бы я занималась музыкой с самого рождения. Сегодня я буду исполнять песню "Ангел и я", хочу, чтобы сердца людей проснулись. Очень заряжена на успех, думаю, что у меня все получится", - поделилась она.

А 9-летняя Анна Петрова тоже представит на суд жюри песню "Белорусочка": "Я учусь в музыкальной школе на специальности "эстрадное отделение". Думаю, что вокал - это мой талант, я очень люблю петь. Впервые принимаю участие в этом конкурсе, хочется как можно с большим количеством людей поделиться тем, что я умею".

Организаторы - областные структуры РОО "Белая Русь", ОО "Белорусский фонд мира", РОО "Белорусский детский фонд" и Гродненский государственный колледж искусств.-0-
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