18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из футбольных клубов Минской области выявили факт фиктивного трудоустройства: почти полтора года в штате организации числился тренер, который фактически не работал, но регулярно получал зарплату. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля Минской области.



Нарушение выявили сотрудники КГК совместно с оперативниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Минщины. Проверка показала, что с апреля 2024 года по сентябрь 2025 года тренер формально состоял в штате футбольного клуба, однако трудовые обязанности не выполнял. Несмотря на это, ему начисляли и выплачивали заработную плату. За указанный период сумма выплат и иных начислений достигла примерно 39 тыс. рублей.



По результатам рассмотрения материалов проверки в отношении должностных лиц спортивного клуба возбуждено уголовное дело.-0-