Фестиваль творчества людей с инвалидностью пройдет в Могилеве 16-19 ноября

7 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль творчества людей с инвалидностью "Вместе мы сможем больше" пройдет в Могилеве 16-19 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.



Фестиваль проходит под эгидой Союзного государства. Он помогает выявлять ярких и талантливых мастеров и исполнителей, помогает в совершенствовании исполнительской культуры и сценического мастерства; поиске и поддержке наиболее ярких и интересных достижений в области художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями. Как подчеркнули организаторы, фестиваль помогает не только в творческой реализации людей с инвалидностью, но и содействует активной интеграции их в жизнь современного общества.



В этом году участниками станут творческие делегации из разных областей Беларуси, Минска и регионов России. Всего 180 участников в возрасте старше 18 лет.



Каждый день фестиваля будет иметь свою тематическую направленность: День Беларуси. "Встречай фестиваль!"; День Союзного государства. "Мост дружбы: две страны - один фестиваль"; День России. "Территория талантов"; День творческих достижений. "День триумфа и вдохновения".



Конкурсные выступления участников фестиваля пройдут по 12 номинациям: "Народное пение"; "Академическое пение"; "Эстрадное пение"; "Жестовое пение"; "Хореографическое искусство"; "Музыкально-инструментальное исполнительство"; "Авторская поэзия и бардовское творчество"; "Театральное искусство"; "Художественное слово"; "Оригинальный жанр"; "Декоративно-прикладное искусство" и "Изобразительное искусство".



В программе фестиваля также запланированы: торжественная церемония открытия с участием белорусских и российских артистов, участников и гостей фестиваля, выездные концерты в специализированные учреждения Чаусского и Могилевского районов, выставка работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Также запланирован целый цикл разнообразных мастер-классов.



Торжественная церемония октрытия фестиваля состоится 17 ноября в Могилевском областном методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы.



Фестиваль проводится с 2003 года - его организовывали на территории России, а с 2017 года он переехал в Могилев.-0-