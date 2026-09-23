Фасовал наркотики в квартире родителей: в Минске задержан закладчик

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Заводского РУВД с поличным задержали 35-летнего минчанина, который раскладывал по тайникам запрещенные вещества. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



При нем и в закладках обнаружено и изъято 260 г гашиша.



Мужчина признался, что несколько лет употреблял наркотики, а закладчиком устроился всего месяц назад. Он забирал крупные партии запрещенного товара и фасовал его на разовые дозы в квартире, где жил с родителями. Для упаковки закладок он использовал кулинарную фольгу, взятую у матери в шкафу.



Чтобы скрыть следы преступления, он заранее избавился от электронных весов, которые использовал для фасовки. Однако это не помогло уйти от ответственности.



Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-