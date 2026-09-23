Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 сентября 2026
Минск-Уручье +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:07 В индийском штате Ассам появится исследовательский центр для космических наблюдений Технологии
10:06 Профсоюзы Гродненской области помогли собрать в школу более 19 тыс. детей Регионы
10:05 Отвлекся на телефон и сбил мотоциклиста. Подробности смертельного ДТП в Бресте Происшествия
09:57 В США подтвердили крушение истребителя F-16 вблизи авиабазы ​​в Германии, пилот получил травмы В мире
09:42 Неизвестные в ЮАР ворвались в дом и застрелили 11 человек В мире
09:39 Фасовал наркотики в квартире родителей: в Минске задержан закладчик Регионы
09:32 Встреча главы ЕК с Зеленским в Нью-Йорке прошла напряженно - Bloomberg В мире
09:30 Государственные организации могут создать корпоративную почту на едином домене @mail.by Технологии
09:23 Заседание Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ принимает Брест Общество
09:16 Пресс-конференция об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков состоится сегодня в БЕЛТА Общество
09:15 В Китае 6-летняя девочка побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика Калейдоскоп
09:02 Комплексные командно-штабные учения МВД проходят в Гомельской области Общество
09:00 EnergyExpo 2026: возможности для бизнеса, новые технологии и деловые контакты Общество
08:48 В Японии из-за тайфуна погибли девять человек В мире
08:29 Хакеры взломали сайт ФБР - Reuters В мире
08:19 Беларусь и Иран подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке Политика
08:11 Торговля, мир и новые проекты. Что обсуждал Рыженков с главами МИД на полях Генассамблеи ООН  Политика
07:53 Главы МИД Беларуси и Польши обсудили двусторонние отношения и пути их развития Политика
07:37 Ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси Общество
07:20 В МЧС напомнили о факторах опасности при грозах Общество
07:01 Пригодятся ли зонты? Синоптики рассказали о погоде 23 сентября Общество
07:00 Главные новости за 22 сентября  Общество
07:00 Лукашенко: Беларусь открыта для искреннего диалога с Саудовской Аравией Президент
01:00 На Земле 24 сентября ожидается вторая магнитная буря осени  Калейдоскоп
00:37 Бессент: США изучают возможность запрета на экспорт дизеля на фоне рекордного подорожания топлива на внутреннем рынке  В мире
00:18 В Греции за неделю от вируса Западного Нила погибли еще 3 человека, выявлено 46 новых случаев инфицирования  В мире
22.09.26
22.09.26 23:59 IRIB: глава МИД Ирана на встрече со спецпосланником США озвучил условия для открытия Ормузского пролива  В мире
22.09.26 23:39 СМИ: в немецком логистическом центре обнаружили три посылки со следами высокотоксичной ртути, есть пострадавший  В мире
22.09.26 23:12 Макрон на Генассамблее ООН раскритиковал действия Израиля и назвал "позорным спектаклем" перемирие в секторе Газа  В мире
22.09.26 22:48 Новое соглашение с США обязывает Гренландию оставаться в НАТО в случае возможного получения независимости  В мире
Все новости
Все новости

Фасовал наркотики в квартире родителей: в Минске задержан закладчик

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
23 сентября 2026, 09:39

Фасовал наркотики в квартире родителей: в Минске задержан закладчик

Скриншот видео ГУВД Мингорисполкома
Скриншот видео ГУВД Мингорисполкома
Скриншот видео ГУВД Мингорисполкома
Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
Более 1 кг наркотиков обнаружили правоохранители в квартире минчанина
Премиум-авто с двойным дном и "Жигули" с 14 кг маковой соломы. Как гомельские таможенники обнаруживали контрабанду 
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Заводского РУВД с поличным задержали 35-летнего минчанина, который раскладывал по тайникам запрещенные вещества. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

При нем и в закладках обнаружено и изъято 260 г гашиша. 

Мужчина признался, что несколько лет употреблял наркотики, а закладчиком устроился всего месяц назад. Он забирал крупные партии запрещенного товара и фасовал его на разовые дозы в квартире, где жил с родителями. Для упаковки закладок он использовал кулинарную фольгу, взятую у матери в шкафу. 

Чтобы скрыть следы преступления, он заранее избавился от электронных весов, которые использовал для фасовки. Однако это не помогло уйти от ответственности. 

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-
Теги
МВД Минск наркотики
Новости рубрики Регионы
Профсоюзы Гродненской области помогли собрать в школу более 19 тыс. детей
Фото Брестского областного УМЧС "Печка - это сердце дома, о ней нужно заботиться". Работники МЧС провели рейд в Бресте 
Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте В Витебской области рыбак устроил промышленный лов при лимите 5 кг 
Фото grodnonews.by От небольших модулей к новейшим технологиям. В Гродно прошло торжество ко Дню таможенника 
Фото из архива Ремонт кровель и котлов, заготовка топлива. Как в Брестской области подготовились к сезону холодов 
Фото из архива Более 30 человек заблудились в лесах Гомельской области с начала года
  • Главная
  • Фасовал наркотики в квартире родителей: в Минске задержан закладчик
    • Главное
    Акцент на арендное жилье. Как и где строить заветные квадраты - тема совещания у Лукашенко
    Заседание ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне - Турчин
    Торговля, мир и новые проекты. Что обсуждал Рыженков с главами МИД на полях Генассамблеи ООН 
    EnergyExpo 2026: возможности для бизнеса, новые технологии и деловые контакты
    Топ-новости
    Главные новости за 22 сентября 
    Беларусь и Иран подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке
    Заседание Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ принимает Брест
    Главы МИД Беларуси и Польши обсудили двусторонние отношения и пути их развития
    Комплексные командно-штабные учения МВД проходят в Гомельской области
    Пресс-конференция об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков состоится сегодня в БЕЛТА
    Снопков высказался про глубину политического доверия между Беларусью и Китаем
    В МЧС напомнили о факторах опасности при грозах
    Ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси
    Плату за современное арендное жилье в Беларуси предложили повысить. На сколько вырастут ставки?
    От виртуальной "Моны Лизы" до оживших белорусских картин: пять музейных проектов на стыке искусства и технологий
    Безопасность, свобода и гордость. Белорусы рассказали, что для них значит быть гражданами своей страны 
    Более 50 отечественных предприятий покажут новинки на "ИННОПРОМ. Беларусь" 
    Какие "плюшки" государство предлагает желающим вселиться в пустующее арендное жилье? Ответил министр ЖКХ
    Первые результаты реализации пятилетней программы соцэкономразвития представят на заседании ВНС
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.