Ежедневно со столичных улиц вывозят 80 тонн мусора

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По версии американского финансово-аналитического ресурса The Streets, Минск на 3-м месте среди самых чистых городов мира - выше только Сингапур и Токио. Как достигается такой результат, рассказали в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Чистота - это труд многих людей, немалые затраты, а также рачительное отношение самих белорусов. В чистом облике города есть вклад и водителя поливочной машины предприятия "Горремавтодор" Леонида Талейко. "У нас город очень чистый, и, конечно, радость за то, что наша хоть частичка этого здесь есть. В 19.45 заступаем и в 7.45 заканчиваем", - рассказал он.
Как было отмечено в эфире, ежедневно со столичных улиц вывозят 80 т мусора. Схема четкая: сначала мусоровоз и очистка урн, за ним - поливочная машина, которая в буквальном смысле моет асфальт и сметает мусор на обочины, после этого в дело вступает огромный пылесос. "По Минску получается где-то 500 единиц техники в сутки (работает. - Прим. БЕЛТА). В основном эти работы стараемся производить ночью, чтоб не создавать пробки, какие-то неудобства для граждан. Трактор, щетки маленькие, большие, подметательная техника работает и днем", - рассказал начальник участка предприятия "Горремавтодор " Евгений Поплавский.
В эфире обратили внимание, что чистота в столице - первое, что замечает каждый турист. А это и труд людей, и немалые государственные средства. "В этом году выделено 80 млн рублей. 4405 территорий дворовых у нас на обслуживании находится. В прошлом году закупали трактора, в каждом ЖЭУ они есть тоже. Это и на покос, и на уборку снега", - отметила заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Заводского района Минска Елена Коляго.
Отходы же превращают в доходы. Сейчас на переработку в столице отправляют около 40% всех отходов. Стратегическая цифра - 90%. Например, пластик используется для производства RDF-топлива, уточнила начальник отдела эксплуатации предприятия "Спецкоммунавтотранс" Ирина Лазарева. "То есть он идет для производства энергии", - подчеркнула она.-0-
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18 сентября 2026, 22:21
Ежедневно со столичных улиц вывозят 80 тонн мусора
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