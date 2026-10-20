"Это же радость!" Мать 14 детей из Столинского района о многодетности

"Благодарность Богу. Наши дети нас уважают. Благодарна и невесткам, и зятьям: у нас все хорошие", - сказала Мария Тарасевич.





Она поделилась, что в их доме никогда не было тишины. "Там зять пришел, там сын пришел, там дочка, внуки-правнуки бегают. У нас всегда полно в доме", - призналась она, заметив, что теперь у них с мужем по шесть десятков внуков и правнуков.

Несколько поколений этой большой семьи постоянно собираются вместе. "В воскресенье полна хата. Как день рождения, празднование какое - всегда вместе", - сказала Мария Тарасевич. Несколько поколений этой большой семьи постоянно собираются вместе. "В воскресенье полна хата. Как день рождения, празднование какое - всегда вместе", - сказала Мария Тарасевич.





Что касается многодетности, она уверена, что сейчас детей растить гораздо проще. "Президент помогает богато, - подчеркнула жительница Ольшан. - Чего бояться? Это же радость! Жизнь наша в детях".

Многодетный отец и дедушка Евгений Жовнерчук из Мозыря также уверен, что счастье в детях. Его мама родилась в многодетной семье, у него самого трое детей, двое из них также многодетные. А всего у него восемь внуков. "Счастье жить в такой стране, как Беларусь, под чистым небом. И растить таких прекрасных детей", - заметил он. Многодетный отец и дедушка Евгений Жовнерчук из Мозыря также уверен, что счастье в детях. Его мама родилась в многодетной семье, у него самого трое детей, двое из них также многодетные. А всего у него восемь внуков. "Счастье жить в такой стране, как Беларусь, под чистым небом. И растить таких прекрасных детей", - заметил он.

Большая и дружная династия передает из поколения в поколение гармонь как семейную реликвию. "Это любимая гармонь, семейная реликвия всех наших дедов и прадедов. Я самоучка, играю на ней. А сейчас и внуки начинают играть на ней", - сказал Евгений Жовнерчук. По его словам, инструмент видел как минимум три поколения. Возможно, с ним деды прошли войну. Большая и дружная династия передает из поколения в поколение гармонь как семейную реликвию. "Это любимая гармонь, семейная реликвия всех наших дедов и прадедов. Я самоучка, играю на ней. А сейчас и внуки начинают играть на ней", - сказал Евгений Жовнерчук. По его словам, инструмент видел как минимум три поколения. Возможно, с ним деды прошли войну.





В заключение житель Мозыря пожелал белорусам уважать и ценить труд и родную страну. "У нас очень красивые люди. Надо гордиться и жить во благо своего государства", - сказал он.-0-





Фото Сергея Шелега

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мария и Сергей Тарасевич из агрогородка Ольшаны Столинского района, которые родили и воспитали 14 детей, считают многодетность большой радостью. Об этом они рассказали журналистами во время мероприятия "Профессия "Многодетная мама", которое организовала Палата представителей в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.