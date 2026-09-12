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"Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю". Гомельчане признались в любви областному центру

Опубликовано:

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Регионы
12 сентября 2026, 21:24

"Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю". Гомельчане признались в любви областному центру

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Гомель сегодня принимает поздравления с 884-летием. В каждом районе созданы праздничные локации, где можно отдохнуть, встретиться с друзьями и зарядиться хорошим настроением. Эпицентр интерактива и всего самого вкусного по традиции - на центральной площади Гомеля. Корреспонденты БЕЛТА прошлись по праздничным кварталам и собрали эмоции жителей города-именинника.

Несмотря на дождь с самого утра и пасмурную погоду, движение в Гомеле очень активное, ведь день рожденья, радость которого можно разделить сразу со всем городом, только раз в году.
Десятки атмосферных локаций, интерактивов, конкурсов, знакомых мелодий и тысячи признаний в любви - гомельчане не скрывают чувств к своему красивому и цветущему, старинному и современному, высотному и с душой индивидуальной застройки городу.
"Вы знаете, вчера на открытии фестиваля хореографического искусства "Сожскi карагод" мы получили настоящее удовольствие. Это было феерично. Такой масштаб, такие постановки - это было такое классное действо. Но главное откровение - наша молодежь! Она просто бомбическая по своей энергетике, такие классные и зажигательные ребята растут. А режиссерам - отдельный респект за такой праздник", - не скупятся на добрые слова сестры Татьяна и Ольга из Гомеля.
Обе сестры обожают весь город: и его исторический центр, и спальные районы. "Гомель - очень компактный, уютный, южный, теплый. Мы ездим в разные города нашей страны, но наш - особенный. Дворцово-парковый ансамбль - вне конкуренции, это наша особая гордость и любовь, и сквер имени А.Громыко, где все чаще проводят интересные мероприятия. А какой красоты наши храмы, набережная, сама река Сож! Мы живем рядом с каскадом озер - всегда чисто, ухожено. Все гости из других стран удивляются чистоте на улицах нашего города. А ведь это не просто так - сколько у нас проводится субботников, и каждый стремится сделать город еще лучше, благоустроить его. Мы тоже стараемся относиться к городу, как к своему дому, ведь это место, где мы живем", - рассказывают они.

В любую пору года вдохновляет набережная реки Сож, раскрывает свой топ мест в областном центре и коренная гомельчанка Валерия Жадовцева. "Люблю весь наш город, ведь я здесь родилась. Гомель - самый лучший город. Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю", - заверила она.
Вместе с доченькой Варварой, которой вот-вот исполнится три года, пришли на праздник супруги Сергей и Татьяна. "Самый любимый в городе - наш замечательный парк, все скверы, теплые и душевные мероприятия. Мы очень часто выезжаем на природу. И Гомель любим за его чистоту, красоту, архитектурные изюминки, обилие зелени. У нас в любой сезон очень красиво. Хотим пожелать нашему Гомелю процветания, добрых и неравнодушных людей. Пусть он развивается и дальше, пусть в нем появляется еще больше новых интересных мест, чтобы можно было проводить время семьями и молодежными компаниями. Нам здесь комфортно жить", - поделились супруги.

Дмитрий и Наталья часто приезжают в Гомель из Брянской области. И этот маршрут всегда по любви, подчеркивают супруги. "Примерно раз в месяц приезжаем сюда, чтобы просто отдохнуть, прогуляться по парку, белочек покормить. Этой нашей семейной традиции уже лет десять. На театральные постановки приезжали и в цирк. Конечно, и сегодня захотели разделить радость этого дня с горожанами. У вас есть все для хорошей и комфортной жизни. Городу хотим пожелать только мира и добра - это самые главные ценности", - подчеркивают гости Гомеля.
"А нас привлекли живые фигуры в центре города, которые подарили нам улыбки. Детям очень понравился праздник. Настроение хорошее, настоящий День рождения. Мы очень любим наш город и желаем ему только развития и процветания. А если еще появится и аквапарк, будет еще лучше, потому что сейчас ездим в другие города, чтобы организовать такой досуг для детей. А так есть все, что нам надо для жизни", - рассказала Алеся, которая пришла на праздник со своими сыновьями: семилетним Алексеем и годовалым Михаилом. 

Ольга Владимировна с дочками Полиной и Настей уверенно штурмовали локации "Сырного квартала". Семейная команда с энтузиазмом проходила все испытания и интерактивы, чтобы выиграть вкусный приз от производителей молочной отрасли. Сыграть в сырные шахматы и тетрис, сырный боулинг или баскетбол, сложить башню из сырных блоков и заработать стикеры, за которые в сырном обменнике можно выбрать приз. "Девчата хотят выиграть сгущенку с апельсиновым вкусом к блинам и молочный коктейль", - смеется гомельчанка, отмечая, что общим подарком станет прогулка по парку.
С пачкой молочных конфет отошли от такого обменника студентки Гомельского медуниверситета Полина и Анастасия. Девушки родом из Витебска, но специально остались на выходные в Гомеле, чтобы отметить День города. "Приятные сюрпризы сегодня везде. Очень нравится Гомель", - сказали они.

"Разве можно этот город не полюбить с первого взгляда?" - отвечают встречным риторическим вопросом гомельчане Анатолий Иванович и Людмила Федоровна, выражая свои чувства к Гомелю. Для обоих он стал родным за годы жизни. Анатолий Иванович родом из Донбасса, а здесь рос профессионально, встретил свою судьбу и с радостью встречает рождение каждого дня. 
Супруги - из тех счастливых людей, которым доступна роскошь неспешных ежедневных прогулок в гомельском парке. "Мы живем здесь недалеко, практически в самом историческом центре, поэтому практически каждый день прогуливаемся по аллеям этого замечательного парка. Любуемся и застройкой разных лет. Самое главное для нашего города - мир и процветание", - с улыбкой отмечают они. 

"Еще ребенком я застал войну, поэтому помню те ужасные события. Сейчас в городе, где я родился, - руины. Как никто понимаю: нет ничего ценнее мира и благополучия. Сегодня у нас - всего изобилие, все хорошо и спокойно. Да, без каких-то шероховатостей, бывает, не обходится, но каждый из нас на своем месте может сделать что-то для развития и благополучия", - подчеркнул Анатолий Иванович.
Сегодня в адрес города и гомельчан звучат только теплые слова и пожелания. Гастрономические сюрпризы, творческие подарки и целая россыпь звезд эстрады - все для тех, живет и развивает любимый город.-0-
Концерт "В ритме Гомеля с А1" - подарок от А1 и Гомельского исполнительного комитета для всех жителей и гостей города. На сцене - знаменитые артисты Никита Белько, Настя Кравченко, NIKITA KAMADEY, группа "Белый орел" и группа Hi-Fi. 

Помимо концертной программы А1 подготовил для жителей города дополнительные праздничные сюрпризы. В честь Дня города абоненты из Гомеля и Гомельского района смогут получить 30 бонусных баллов программы "А1 плюс" (1 балл равен 1 рублю), а также воспользоваться эксклюзивными скидками от партнеров A1 Skidki в Гомеле.

Завершением праздничного вечера станет красочный салют, который ровно в 23.00 озарит небо над городом своим разноцветием. А сразу после него - музыкальное шоу Parade of Planets.

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Фото Марины Васильевой, gp.by
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