Еще один детский сад планируют построить в Иваново

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново планируют построить детский сад с нестандартной архитектурно-планировочной концепцией. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.





В Бресте сегодня, в преддверии 7 ноября, открыли детский сад на 190 мест. Подобного в области пока нет. Внутри одноэтажного здания обустроены многофункциональные помещения без перегородок с разделением на трансформируемые зоны. Панорамные окна обеспечивают максимальное естественное освещение.





"Учреждение дошкольного образования построено с участием государства и нашего партнера - компании Riko. Следующий детский сад подобного типа будет в Ивановском районе. Очень удобно, что все находится в одной проекции. Это одноэтажное здание, ребятам не нужно подниматься и спускаться. Созданы уникальные условия в каждом месте, где они занимаются и отдыхают. Получилась довольно уютная среда. Все сделано с иголочки", - оценил Петр Пархомчик.





Специалисты уже приступили к работе по детскому саду в Иваново. Разрабатывается проектно-сметная документация, определен участок для строительства. Согласно договоренностям, генеральным подрядчиком будет выступать компания с иностранным капиталом, а проект будет реализован в ближайшие годы.





"Выбирали районы, где существует необходимость в строительстве дошкольных учреждений. Он чем-то будет похож на брестский. Но каждый проект все равно отличается, поскольку делается под запросы местных жителей, потребности воспитанников", - обратила внимание начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская.





В Брестской области в ближайшие годы сеть дошкольных учреждений образования пополнится новыми объектами. Так, в Барановичах до конца этого года завершат строительство детского сада на 280 мест. В деревне Тельмы-1 Брестского района к началу следующего учебного года обещают открыть начальную школу с детским садом на 471 место. В Бресте в 2027 году намечено ввести в эксплуатацию детсад на 190 мест на улице Лейтенанта Рябцева.-0-