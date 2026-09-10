"Энергия одного становится общей силой". Около 80 ребят пополнили ряды общественных организаций в Гомеле





Около 80 мальчишек и девчонок, парней и девушек, а также молодых людей собрались у памятника героям-комсомольцам в областном центре, чтобы получить новый статус в своей жизни. Это ребята из разных уголков региона, которые уже проявили свою активность и готовы продолжать деятельность в общественных объединениях. Теперь они в статусе октябрят, пионеров, актива БРСМ и "Белой Руси". Каждого из них приняли в большую семью активных и ответственных по всем правилам и традициям - со значками, галстуками, пионерским салютом и узнаваемой атрибутикой.





Ребят приветствовал заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников. Он отметил символичность момента, когда особенно ощущается преемственность поколений, когда энергия одного становится общей силой. "Всегда помните: от каждого из нас зависит будущее страны. Уверен, что вы сможете проявить свои лучшие качества, станете гордостью нашей области и государства", - напутствовал он, отметив, что во взаимодействии общественные организации помогают воспитанию поколения настоящих лидеров, людей с активной позицией для успешного будущего.





Первый секретарь Гомельской областной организации БРСМ Игорь Назарчук считает этот день и личным праздником, ведь новые ребята, а вместе с ними силы и идеи - также повод для гордости и радости. "В преддверии Дня народного единства мы пригласили самых лучших активистов: кто-то сегодня впервые будет вступать на путь общественной жизни, кто-то будет продолжать его с новыми силами и в новом окружении. В составе дружной семьи БРСМ они будут идти плечом к плечу со всеми, реализовывать интересные проекты и идеи, а самое главное - развивать себя как личность и вносить вклад в процветание страны", - поделился он.





Радость этого события пришла разделить с дочкой Аней Федосик и гомельчанка Екатерина Леонидовна. Она прекрасно помнит свою юность и активную жизнь в общественных организациях. "Конечно, я тоже была и октябренком, и пионером. Здорово, что традиции живут и укрепляются. Это очень важно", - сказала она.





А для пятиклассницы Ани из средней школы №28 Гомеля этот день стал настоящим праздником. Сегодня ей впервые повязали пионерский галстук, и она всегда готова к выполнению добрых дел. Как октябренок девочка участвовала в различных мероприятиях, посещала вместе с одноклассниками ветерана Великой Отечественной войны. "Да, теперь я пионер. Хочу в будущем быть и в команде БРСМ. Мне интересно делать все для нашей страны, для людей рядом", - поделилась она. Аня - очень разносторонняя и активная, увлекается историей, математикой, а также занимается творчеством, играет на цимбалах, поет в хоре.





Председатель Гомельской областной организации РОО "Белая Русь", ректор Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого Артур Путято также отметил символичность момента, объединившего и октябрят, и представителей общественной организации. "Это волнительный и ответственный для ребят момент. Значок октябренка, пионерский галстук, билет БРСМ, членство в "Белой Руси" дает понимание того, что каждый из них вместе со всеми, это понимание единства со страной. Это и показатель того, как в нашей стране выстроена система работы с молодежью", - акцентировал внимание он.





Также Артур Путято отметил, что этот день значим и в плане прилива молодежной энергии в общественную организацию. "Практически треть в нашей организации - молодежь. И мы активно развиваем все направления, которые интересны им. Делаем все, чтобы нас было больше, организация становилась еще сильнее, а значит, и наша страна будет развиваться и шагать вперед", - сказал он.





Лидер общественной организации и ректор одного из ведущих вузов обратил внимание на возможности и реалии, в которых развивается современная молодежь. "Один из опытных преподавателей, который воспитал не одно поколение молодых специалистов, однажды сказал, что энергия молодежи всегда одинаковая. Ребят просто надо зажечь идеями, увлечь - и они пойдут вперед. Да, меняются времена и технологии, но ведь человек всегда остается человеком. Важно окружение, в котором он может раскрыться. А наши общественные организации и созданы для этого, по сути, это скреп общества", - резюмировал он.-0-

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Десятки жителей Гомельской области стали участниками церемонии вступления в ряды общественных объединений БРПО, БРСМ и "Белая Русь", приуроченной ко Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.