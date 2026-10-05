5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пусковые операции на основном оборудовании филиала "Минская ТЭЦ-4" будут проводить энергетики, возможно повышение уровня шума в прилегающих районах. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП "Минскэнерго".
5 и 6 октября в рамках проведения плановых мероприятий, которые направлены на обеспечение бесперебойного теплоснабжения столицы, запланированы пусковые операции на основном оборудовании филиала "Минская ТЭЦ-4".
"Эти мероприятия проводятся, чтобы обеспечить необходимый отпуск тепловой энергии потребителям. От стабильной работы теплоэлектроцентрали напрямую зависит тепло в домах, социальных учреждениях и на предприятиях города с наступлением холодов", - отметили в "Минскэнерго".
В организации обратили внимание, что во время проведения работ возможно повышение уровня шума: "Подобные акустические нагрузки являются неотъемлемой частью технологического процесса".-0-
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05 октября 2026, 17:45
Энергетики 5 и 6 октября проведут пусковые операции на основном оборудовании минской ТЭЦ-4
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