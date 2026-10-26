Экскурсии по лабораториям и общение с работодателями. Как пройдет день открытых дверей в БРУ

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выбрать специальность и лично пообщаться с потенциальными работодателями смогут школьники и их родители во время дня открытых дверей в Белорусско-Российском университете 31 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в вузе.



Мероприятие начнется в 10.30 в учебном корпусе №7. Программа рассчитана на учащихся выпускных классов, которые стоят перед выбором дальнейшего образовательного пути. Гостям подробно расскажут об особенностях учебного процесса, условиях поступления и материально-технической базе факультетов.



Организаторы уделят внимание и вопросам трудоустройства: на встречу приглашены представители примерно 15 организаций - заказчиков кадров. "Во время дня открытых дверей планируется целевая площадка, на которую приглашены предприятия Могилева и Могилевской области. Из могилевских предприятий мы ожидаем представителей завода "Могилевтрансмаш", Могилевского завода лифтового машиностроения, Могилевского металлургического завода, ОАО "Зенит" и других предприятий", - отметили в университете.



Помимо общения с работодателями, абитуриенты смогут оценить инфраструктуру вуза. Для них будут работать площадки пяти факультетов дневной формы обучения. Также гости смогут посетить выставку военной кафедры и познакомиться с центром "Индустрия 4.0".



Пройдет и собрание, где выступят ректор университета, деканы факультетов и ответственный секретарь приемной комиссии. Присутствующим разъяснят правила приема на 2027 год. После официальной части школьников ждут экскурсии в лаборатории и аудиторный фонд военной кафедры.



"День открытых дверей - отличная возможность познакомиться с университетом, сделать осознанный выбор будущей профессии и получить ответы на все интересующие вопросы", - подчеркнули в БРУ.



В университете рекомендуют приходить всей семьей, чтобы совместно обсудить образовательные траектории.-0-