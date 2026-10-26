Экс-директор и работники агрокомплекса в Глубокском районе предстанут перед судом за сокрытие падежа КРС

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя и пяти работников одного из предприятий АПК Глубокского района за сокрытие падежа 176 голов КРС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.



Бывшему директору инкриминировано превышение служебных полномочий, его троим подчиненным - пособничество в данном преступлении, а также еще двоим работникам агрокомплекса - обвинение в служебном подлоге. С мая 2022 года по декабрь 2025 года руководитель хозяйства умышленно отдавал распоряжение о сокрытии падежа КРС на молочно-товарных фермах, и акты на выбытие животных, протоколы патологоанатомического вскрытия трупов и акты пересчета голов не составлялись. Вместо этого в документы вносились ложные сведения. В результате противоправных действий сокрыли падеж 176 сельхозживотных. Обвиняемые мотивировали это тем, что хотели избежать привлечения к ответственности, создать видимость благополучного положения на агрокомплексе и получать стимулирующие выплаты.



Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области, материалы переданы в суд Глубокского района. Фигуранты обвиняются по ч.2 ст.426, ч.6 ст.16, ч.2 ст.426, ч.1 ст.427 УК. Избранную ранее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-