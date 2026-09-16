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"Эхо войны. Сохраним память вместе". Мемориальный знак в память о жертвах геноцида открыли в д.Залипье под Гомелем

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
16 сентября 2026, 17:11

"Эхо войны. Сохраним память вместе". Мемориальный знак в память о жертвах геноцида открыли в д.Залипье под Гомелем

16 сентября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе в рамках реализации проекта гражданских инициатив "Эхо войны. Сохраним память вместе" открыли мемориальный знак в память о населении Урицкого сельсовета, казненного немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского районного Совета депутатов Виктория Ладутько назвала символичным открытие памятного знака накануне Дня народного единства. "Наше единство держится на мощном граните исторической памяти. И реализация этого проекта тому подтверждение", - подчеркнула она.
В мае-июне прошлого года в д.Залипье были подняты из земли останки 16 человек - жертв геноцида периода Великой Отечественной войны. Рассматривалось несколько мест для предания останков земле, но в итоге было решено не увозить далеко от деревни, а захоронить на местном кладбище. Память погибших решили увековечить и в центральной части деревни мемориальным знаком.

"Эта инициатива прозвучала от самих людей. В деревне Залипье в годы Великой Отечественной войны были расстреляны мирные жители, и долгие годы местные об этом помнили. Сегодня мы официально и по православным традициям увековечили их память", - сказала Виктория Ладутько.
Она также напомнила, что гражданские инициативы реализуются при поддержке государства, однако одно из главных условий - не менее 10% от общей стоимости проекта должны собрать сами граждане. "Люди сплотились, собрали эти денежные средства. И сегодня благодаря поддержке государства совместно с населением мы открыли этот памятный знак, - отметила председатель районного Совета депутатов. - В мирное время наша молодежь и все жители должны помнить не только те страшные события, но и благодарить тех, кто обеспечил мирное небо над нами".

На территории вблизи мемориального знака есть пруд, здесь установлены беседка и скамьи, где можно насладиться тишиной и спокойствием, почтить память земляков - жертв геноцида. Есть планы и по дальнейшему развитию этой территории, к примеру, заложить аллею памяти, высадить цветочные клумбы. "Все должно быть достойно реализовано", - акцентировала Виктория Ладутько.

На открытии памятного знака также присутствовали представители инициативной группы проекта. Председатель Урицкого сельского Совета депутатов, председатель сельисполкома Михаил Выгляд и помощник прокурора Гомельского района, член Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов Александр Асадчий сделали многое для укрепления исторической памяти, для того, чтобы о трагических страницах д.Залипье знало молодое поколение.
На площадке также размещены стенды, на которых - выдержки из заключений экспертов после исследования поднятых из земли останков, а также фото личных вещей и предметов быта мирных граждан, которые стали жертвами геноцида. Александр Асадчий провел экскурс, восстановив хронику той страшной осени 1943 года, когда нацисты учинили жестокую расправу над мирными людьми - женщинами, стариками, детьми.
"Считаю важным не только выполнять свои обязанности как сотрудник органов прокуратуры, но и рассказывать людям объективную правду в фактах и цифрах о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В 2025 году одно из таких мест массовой расправы над безвинными людьми было установлено в деревне Залипье - каратели расстреляли их прямо в населенном пункте. В ходе расследования и анализа материалов уголовного дела подняты акты, составленные в 1944-45 годах, по которым установлены конкретные детали произошедшего. Наша главная задача - сохранить эту историческую память и передать ее будущим поколениям. Здесь были организованы выездные мероприятия для учащейся молодежи. Более тысячи человек побывали на месте полевых работ. Теперь память увековечена еще и благодаря реализации этой гражданской инициативы", - акцентировал он.
Директор Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов Лилия Шахленкова подчеркнула, что благодаря таким инициативам память о том ужасающем периоде, о трагедии белорусского народа жива не только в официальных документах, но и в сердцах людей.-0-
Фото Марины Васильевой
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ВОВ геноцид Гомельская область
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