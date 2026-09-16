"> "Эхо войны. Сохраним память вместе". Мемориальный знак в память о жертвах геноцида открыли в д.Залипье под Гомелем

Фото Марины Васильевой Фото Марины Васильевой

16 сентября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе в рамках реализации проекта гражданских инициатив "Эхо войны. Сохраним память вместе" открыли мемориальный знак в память о населении Урицкого сельсовета, казненного немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.Председатель Гомельского районного Совета депутатов Виктория Ладутько назвала символичным открытие памятного знака накануне Дня народного единства. "Наше единство держится на мощном граните исторической памяти. И реализация этого проекта тому подтверждение", - подчеркнула она.В мае-июне прошлого года в д.Залипье были подняты из земли останки 16 человек - жертв геноцида периода Великой Отечественной войны. Рассматривалось несколько мест для предания останков земле, но в итоге было решено не увозить далеко от деревни, а захоронить на местном кладбище. Память погибших решили увековечить и в центральной части деревни мемориальным знаком."Эта инициатива прозвучала от самих людей. В деревне Залипье в годы Великой Отечественной войны были расстреляны мирные жители, и долгие годы местные об этом помнили. Сегодня мы официально и по православным традициям увековечили их память", - сказала Виктория Ладутько.Она также напомнила, что гражданские инициативы реализуются при поддержке государства, однако одно из главных условий - не менее 10% от общей стоимости проекта должны собрать сами граждане. "Люди сплотились, собрали эти денежные средства. И сегодня благодаря поддержке государства совместно с населением мы открыли этот памятный знак, - отметила председатель районного Совета депутатов. - В мирное время наша молодежь и все жители должны помнить не только те страшные события, но и благодарить тех, кто обеспечил мирное небо над нами".На территории вблизи мемориального знака есть пруд, здесь установлены беседка и скамьи, где можно насладиться тишиной и спокойствием, почтить память земляков - жертв геноцида. Есть планы и по дальнейшему развитию этой территории, к примеру, заложить аллею памяти, высадить цветочные клумбы. "Все должно быть достойно реализовано", - акцентировала Виктория Ладутько.На открытии памятного знака также присутствовали представители инициативной группы проекта. Председатель Урицкого сельского Совета депутатов, председатель сельисполкома Михаил Выгляд и помощник прокурора Гомельского района, член Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов Александр Асадчий сделали многое для укрепления исторической памяти, для того, чтобы о трагических страницах д.Залипье знало молодое поколение.На площадке также размещены стенды, на которых - выдержки из заключений экспертов после исследования поднятых из земли останков, а также фото личных вещей и предметов быта мирных граждан, которые стали жертвами геноцида. Александр Асадчий провел экскурс, восстановив хронику той страшной осени 1943 года, когда нацисты учинили жестокую расправу над мирными людьми - женщинами, стариками, детьми."Считаю важным не только выполнять свои обязанности как сотрудник органов прокуратуры, но и рассказывать людям объективную правду в фактах и цифрах о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В 2025 году одно из таких мест массовой расправы над безвинными людьми было установлено в деревне Залипье - каратели расстреляли их прямо в населенном пункте. В ходе расследования и анализа материалов уголовного дела подняты акты, составленные в 1944-45 годах, по которым установлены конкретные детали произошедшего. Наша главная задача - сохранить эту историческую память и передать ее будущим поколениям. Здесь были организованы выездные мероприятия для учащейся молодежи. Более тысячи человек побывали на месте полевых работ. Теперь память увековечена еще и благодаря реализации этой гражданской инициативы", - акцентировал он.Директор Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов Лилия Шахленкова подчеркнула, что благодаря таким инициативам память о том ужасающем периоде, о трагедии белорусского народа жива не только в официальных документах, но и в сердцах людей.-0-