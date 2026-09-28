"Эхо веков, дыхание природы". В Гомельском районе благоустроили зону отдыха у озера

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе реализовали гражданскую инициативу "Эхо веков, дыхание природы: проект благоустройства и возрождения озера в деревне Грабовка", сообщили БЕЛТА в Гомельском райисполкоме.



Речь идет о постепенном преображении Грабовского парка, который был создан во второй половине XIX века при дворянине Карле Фаще. Эти живописные места с лесными ландшафтами вдоль речной трассы привлекали своей атмосферностью столетия назад. Не теряют аутентичности и сегодня.



Современные жители Грабовки решили преобразить исторические окрестности. Предложенный ими проект "Эхо веков. Дыхание природы" стал одним из победителей открытого областного конкурса гражданских инициатив. Он реализован при поддержке Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов и руководства района.



Центральным объектом проекта стал водоем, который сочетает природную красоту и дизайнерские элементы. Водоем и сейчас остается любимым местом отдыха жителей и гостей Грабовки. Всем миром сельчане благоустроили прибрежную зону, обустроили живописный пирс, установили скамейки.



Сегодня на торжественном открытии проекта в атмосферу прошлого погрузили ребята из Грабовской средней школы во время экскурсии с элементами театрализации. Они напомнили связанные с этим местом легенды, которые сохранились до наших дней.



Председатель Гомельского райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Александр Новиков поблагодарил местных жителей за неравнодушие и инициативность. "Поддержка подобных проектов является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития сельских территорий. Объекты, созданные по инициативе "Эхо веков. Дыхание природы", будут служить не одному поколению жителей Грабовки. Это долгосрочные инвестиции в качество жизни людей. Уверен, что подобные инициативы станут примером для других сельсоветов района", - сказал он.



По словам Александра Новикова, реализация этого проекта стала первым этапом масштабной программы по благоустройству озера. "Для всех нас это не просто водоем, а ценная часть истории Грабовки. Здесь каждый год собирает ценителей истории и аутентичности фестиваль "Именины у Екатерины". Проект дал дополнительный импульс по сохранению исторического наследия", - отметил он.



Инициатива направлена на улучшение качества жизни сельчан, развитие местной инфраструктуры и популяризацию бережного отношения к экосистемам и историко-культурному наследию.-0-