Эффективность использования госимущества в Минской области выросла в 1,2 раза за девять месяцев

За отчетный период продано 54 объекта, в том числе 15 с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине. Выручка от реализации составила более 8,8 млн рублей.





Сдача в аренду неиспользуемых объектов составила 88,2%, передача их, в том числе в частную собственность, - 91%. В хозяйственный оборот вовлечены 79 объектов из 128, включенных в календарные графики, - 61,7%.





Параллельно в регионе продолжалась работа по сносу аварийных строений, утративших технические характеристики. Демонтировано 112 таких объектов - 65,5% годового плана.





Семь регионов области выполнили календарные графики полностью: Дзержинский, Клецкий, Молодечненский, Стародорожский, Столбцовский и Узденский районы, а также Жодино.





"Системная работа с неиспользуемым имуществом позволяет возвращать объекты в хозяйственный оборот, привлекать инвесторов и повышать эффективность использования коммунальной собственности", - резюмировали в комитете.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области подведены итоги работы с неиспользуемыми объектами коммунальной собственности за девять месяцев. Эффективность вовлечения недвижимости в хозоборот увеличилась в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.