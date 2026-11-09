Единый день профилактики производственного травматизма пройдет в Гродненской области 10 ноября

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области число пострадавших в производственных несчастных случаях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось с 149 до 190. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном объединении профсоюзов.



В организациях Гродненской области 10 ноября состоится единый день профилактики производственного травматизма, который пройдет в рамках недели нулевого травматизма по инициативе областного объединения. Его главная цель - напомнить, что соблюдение правил охраны труда и внимательное отношение к безопасности могут предотвратить тяжелые последствия и сохранить жизнь.



"Статистика первых десяти месяцев 2026 года показывает, насколько важна такая профилактика. По оперативным данным, число пострадавших в производственных несчастных случаях в регионе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года со 149 до 190 человек. Увеличилось и количество работников, получивших тяжелые травмы, - с 52 до 67. При этом погибших стало меньше: 7 против 11 годом ранее, - рассказали в объединении. - Наибольшее число погибших и тяжело травмированных зарегистрировано в субъектах малого предпринимательства и организациях без ведомственной подчиненности - на них приходится 32,4% от общего количества. Значительная доля пострадавших - работники сельского хозяйства (24,3%) и строительства (10,8%)".



Тяжелые последствия несчастных случаев затронули представителей 43 профессий и должностей. Среди пострадавших также один практикант и два человека, работавших по гражданско-правовым договорам. В числе наиболее травмоопасных профессий - водитель автомобиля, электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки, подсобный рабочий, вальщик леса, плотник и каменщик.



"Особую тревогу вызывают случаи, когда несчастья происходят с работниками в состоянии алкогольного опьянения. За январь - октябрь 2026 года зарегистрировано пять таких случаев: один человек погиб, еще четверо получили тяжелые травмы. Для сравнения: за тот же период 2025 года в состоянии опьянения находились трое погибших и трое тяжело травмированных работников", - отметили в объединении.



Там подчеркнули, что единый день профилактики - повод еще раз обсудить риски на рабочих местах, проверить соблюдение требований безопасности и напомнить о личной ответственности каждого.-0-