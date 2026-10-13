13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в среду, 14 октября, пройдет единый день депутата. Об этом БЕЛТА сообщили в Мингорисполкоме.
Минчане смогут прийти на прием к депутатам Минского городского Совета депутатов 14 октября с 8.00 до 20.00.
Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться можно в любой из них вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.-0-
Регионы
13 октября 2026, 18:37
Единый день депутата пройдет в Минске 14 октября
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