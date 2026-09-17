Единство - залог мира и движения вперед. Праздничное торжество в Гродно объединило все поколения жителей региона





В зале Гродненской областной филармонии, где проходило торжественное собрание, посвященное Дню народного единства, присутствовали руководство области и города, правоохранительных структур, парламентарии, избранные от региона, ветераны и, конечно, молодежь. Многие были в форме - учащиеся правовых классов.

Перед торжеством ребята ознакомились с тематической выставкой, посвященной событиям 1939 года, послушали музыку в исполнении молодежного оркестра, сделали фото на память у красно-зеленого баннера. Перед торжеством ребята ознакомились с тематической выставкой, посвященной событиям 1939 года, послушали музыку в исполнении молодежного оркестра, сделали фото на память у красно-зеленого баннера.





"То, что мы вот так вместе отмечаем этот значимый праздник, символизирует наше единство, - такое мнение выразила председатель Гродненского областного Совета депутатов Елена Пасюта. - Торжества проходят повсеместно на Гродненщине, как и во всех регионах Беларуси. К мемориалам возлагаются цветы, организуются автопробеги, спортивные забеги, проходят концерты".

Елена Пасюта отметила, что Беларусь прошла большой и значимый путь. За годы независимости многое в стране поменялось к лучшему. Стабильно работает промышленность, развивается сельское хозяйство, на самом высоком уровне в стране продовольственная безопасность. Наши товары популярны далеко за пределами Беларуси. Высокие достижения в медицине, образовании, социальной поддержке населения. Все это и есть слагаемые счастливой жизни, как показал недавно проведенный в стране соцопрос. И доносить все это особенно важно новым поколениям белорусов. Елена Пасюта отметила, что Беларусь прошла большой и значимый путь. За годы независимости многое в стране поменялось к лучшему. Стабильно работает промышленность, развивается сельское хозяйство, на самом высоком уровне в стране продовольственная безопасность. Наши товары популярны далеко за пределами Беларуси. Высокие достижения в медицине, образовании, социальной поддержке населения. Все это и есть слагаемые счастливой жизни, как показал недавно проведенный в стране соцопрос. И доносить все это особенно важно новым поколениям белорусов.





Выступая перед собравшимися в зале, председатель Гродненского областного Совета депутатов напомнила, какой ценой в разные периоды истории нам доставалась наша свобода и независимость. И что только укрепляя единство, мы сохраним и увеличим наше общее благополучие.

Как рассказали учащиеся гродненской средней школы №40, для них участие в торжестве в честь знакового праздника - повод для гордости за страну, Гродненщину и родной город, за школу. Историю воссоединения белорусского народа ребята знают и чтят, считают это событие частью успешного развития нашей страны и видят свое будущее на родине.-0- Как рассказали учащиеся гродненской средней школы №40, для них участие в торжестве в честь знакового праздника - повод для гордости за страну, Гродненщину и родной город, за школу. Историю воссоединения белорусского народа ребята знают и чтят, считают это событие частью успешного развития нашей страны и видят свое будущее на родине.-0-





Фото Леонида Щеглова

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новые поколения должны понимать цену и значение нашего единства. Эта мысль красной нитью звучала на торжественном мероприятии в День народного единства в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.